¿Cómo funciona?

Para viajar en buena situación, debes validar tu billete cada vez que subas al autobús o tranvía, incluidos aquellos con conexión, en los validadores proporcionados para este propósito.

✅ Un breve pitido y una luz verde acompañan la validación de tu ticket; Estás en buena situación.

❌ Si escuchas un pitido largo con una cruz roja y un mensaje de rechazo, tu multa es inválida. Tendrás que contactar con una agencia de ventas en la estación para resolver el problema.

¿Para qué es?

La validación es el medio de contar a los pasajeros que han tomado el autobús y el tranvía. También permite a Île-de-France Mobilités definir las necesidades de movilidad de los pasajeros y construir una oferta de transporte adaptada a tus necesidades. Por tanto, las validaciones son información valiosa durante la vida de una red.