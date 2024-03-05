¿Cómo funciona?
Para viajar en buena situación, debes validar tu billete cada vez que subas al autobús o tranvía, incluidos aquellos con conexión, en los validadores proporcionados para este propósito.
✅ Un breve pitido y una luz verde acompañan la validación de tu ticket; Estás en buena situación.
❌ Si escuchas un pitido largo con una cruz roja y un mensaje de rechazo, tu multa es inválida. Tendrás que contactar con una agencia de ventas en la estación para resolver el problema.
¿Para qué es?
La validación es el medio de contar a los pasajeros que han tomado el autobús y el tranvía. También permite a Île-de-France Mobilités definir las necesidades de movilidad de los pasajeros y construir una oferta de transporte adaptada a tus necesidades. Por tanto, las validaciones son información valiosa durante la vida de una red.
En caso de una inspección
La validación es obligatoria en la red, independientemente de tu entrada, incluyendo los abonos de temporada. Tendrás que presentarla en caso de inspección. En ese caso , te pondrán una multa.
En la red del territorio de Bièvre (líneas 401, 402, 408, 409, 412, 415, 418 y T10) se aplican las siguientes tarifas:
- Falta de validación de un plan o suscripción válido
Pago inmediato: 5€
Multa fija (en 14 días): 35 €
- Ausencia de un billete / Posesión de un billete no validado (excepto un pase o suscripción válido) / Billete caducado
Pago inmediato: 45€
Multa fija (en un plazo de 14 días): 68 €
- Negativa a cumplir (en un plazo de 14 días): 135 €
Tienes 14 días laborables para regularizar tu multa. Tras este periodo, se añade una tasa de solicitud de 50 € a la multa inicial.
Si no se realiza el pago en un plazo de 3 meses, el informe se envía al Tesoro y entonces eres automáticamente responsable de la multa fija, aumentada en un importe que va de 180 € a 375 €.
💡 Para pagar una multa online, vaya: https://www.bievre.iledefrance-mobilites.fr/payer-amende-ligne
¡Depende de ti validarlo!