¿Cómo funciona?

Para viajar en buen estado, debes validar tu billete cada vez que subas al autobús, incluidos los autobuses de conexión, con los validadores proporcionados para este propósito.

✅ Un breve pitido y una luz verde acompañan la validación de tu ticket; Estás en buena situación.

❌ Si escuchas un pitido largo con una cruz roja y un mensaje de rechazo, tu multa es inválida. Tendrás que contactar con el conductor o con nuestra agencia de ventas situada en Impasse Sainte Claire Déville, 78200 Mantes-la-Jolie, para resolver el problema.

¿Para qué es?

La validación es el medio de contar a los pasajeros que han tomado el autobús y el autocar. También permite a Île-de-France Mobilités definir las necesidades de movilidad de los pasajeros y construir una oferta de transporte adaptada a tus necesidades. Por tanto, las validaciones son información valiosa durante la vida de una red.