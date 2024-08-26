¿Cómo funciona?
Para viajar en buen estado, debes validar tu billete cada vez que subas al autobús, incluidos los autobuses de conexión, con los validadores proporcionados para este propósito.
✅ Un breve pitido y una luz verde acompañan la validación de tu ticket; Estás en buena situación.
❌ Si escuchas un pitido largo con una cruz roja y un mensaje de rechazo, tu multa es inválida. Tendrás que contactar con el conductor o con nuestra agencia de ventas situada en Impasse Sainte Claire Déville, 78200 Mantes-la-Jolie, para resolver el problema.
¿Para qué es?
La validación es el medio de contar a los pasajeros que han tomado el autobús y el autocar. También permite a Île-de-France Mobilités definir las necesidades de movilidad de los pasajeros y construir una oferta de transporte adaptada a tus necesidades. Por tanto, las validaciones son información valiosa durante la vida de una red.
¿En caso de una inspección?
La validación es obligatoria en la red, independientemente de tu entrada, incluyendo los abonos de temporada. Tendrás que presentarla en caso de inspección. En ese caso , te pondrán una multa.
En la región de Mantois se aplican las siguientes tasas:
- Fallo en validar un ticket
Multa fija (en 48 horas): 34 €
Multa aumentada (después de 16 días): 72 €
- Ausencia de un billete / Posesión de un billete no validado (excepto un pase o suscripción válido) / Billete caducado
Multa fija (en 48 horas): 51 €
Multa aumentada (tras 16 días): 89 €
- Negativa a cumplir (en un plazo de 48 horas): 173 €
Tienes 16 días laborables para regular tu multa. Tras este periodo, se añade una tasa de solicitud de 38 € a la multa inicial.
En ausencia de pago en un plazo de 2 meses, el informe se envía a la Hacienda Pública.
💡 Para pagar una multa online, accede a: https://mantois.iledefrance-mobilites.fr/payer-amende-ligne
¡Depende de ti validarlo!