Animar a nuestros pasajeros a validar su billete.
¿Validar tu billete de transporte: para qué es?
- Evitar una multa
Tanto si usas un billete de un solo uso como un pase Navigo que pagas periódicamente, la validación es obligatoria en el transporte.
Para estar en orden cuando viajas en la red de autobuses, debes validar tu billete de transporte.
¡Solo tener tu billete no es suficiente!
De lo contrario, se puede imponer una multa de 45 €, aumentada a 68 € en caso de pago diferido y a 118 € más allá de los 14 días.
No validar tu pase Navigo implica arriesgarse a ser multado
2. Adapta la oferta de transporte a tus trayectos diarios
El número de validaciones cada día y en cada autobús es un dato esencial para Île-de-France Mobilités.
A partir de esto, podemos determinar el número de pasajeros en cada autobús a lo largo del día. Así, es posible distinguir con mayor precisión los horarios más concurridos, los famosos "picos" de la mañana o la tarde. Estos datos nos permiten adaptar los servicios y la oferta de transporte para cada línea.
Contamos contigo para validar tu entrada
¿Qué debo hacer si olvido mi pase Navigo o si no tengo cambio para comprar un billete de embarque?
Cómo solicitar un ticket SMS - Red de autobuses Paris Saclay
Como recordatorio, debes saber que existen billetes de transporte solidarios adaptados a todas las situaciones.
No dudes en visitar la web de Île-de-France Mobilités en la sección "Precios"
Precios adaptados a todas las situaciones