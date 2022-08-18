En el municipio de Nandy:

Para asegurar el tráfico peatonal en el municipio, se eliminan las paradas del Pavillón Royal y Champignon, en las líneas 34, 61A, 62A y 63.

Los usuarios actuales de la parada Pavillon Royal tendrán que consultar la parada La Forêt, situada a 3 minutos a pie, a partir del 1 de septiembre.

Los pasajeros que antes usaban la parada Champignons acudirán a pie a la parada Clairière, situada a 4 minutos.

Para orientarte mejor, se han colocado mapas en las antiguas paradas.