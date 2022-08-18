Consulta todos los nuevos calendarios aplicables a partir del 1 de septiembre de 2022

Publicado el

Lectura 1 min

¡Prepárate para el inicio del nuevo curso escolar con la red de autobuses Sénart!

Nuestros equipos ya llevan semanas trabajando duro para asegurarse de que todos los horarios se publiquen en las paradas antes de que empiece el curso escolar.

Aquí están los cambios que encontrarás en nuestras líneas a partir del jueves 1 de septiembre de 2022.

En el municipio de Nandy:

Para asegurar el tráfico peatonal en el municipio, se eliminan las paradas del Pavillón Royal y Champignon, en las líneas 34, 61A, 62A y 63.

Los usuarios actuales de la parada Pavillon Royal tendrán que consultar la parada La Forêt, situada a 3 minutos a pie, a partir del 1 de septiembre.

Los pasajeros que antes usaban la parada Champignons acudirán a pie a la parada Clairière, situada a 4 minutos.

Para orientarte mejor, se han colocado mapas en las antiguas paradas.

En el sector de Essonne:

Los horarios de las líneas 01 y 05 se modifican a partir del 1 de septiembre para hacer el servicio al Lycée Robert Doisneau y al Collège La Tuilerie más fiable.

Para los estudiantes de Tigery, Saint-Pierre du Perray y Saint-Germain-les-Corbeil, podéis consultar vuestro nuevo horario a continuación.

Líneas 42P y 43P:

Las líneas 42P y 43P ven desaparecer su letra P.

Desde el 1 de septiembre, los horarios se mantienen pero la letra P desaparece para armonizar estas líneas, así que tendrás que estar atento y fijarte en la veleta antes de los autobuses para asegurarte de que el vehículo sirve a Pouilly-Le-Fort Place.

A continuación encontrará todos los nuevos calendarios aplicables a partir del 1 de septiembre de 2022:

Línea de folleto de horarioTZEN1

 -  1.7 MB

Folleto de horarios para la línea de Citalien

 -  626.9 KB

Folleto de horarios línea 01

 -  380.4 KB

Folleto de horarios línea 02

 -  324.0 KB

Línea de folletos de horarios 03

 -  453.9 KB

Folleto de horarios línea 04

 -  412.6 KB

Folleto de horarios línea 05

 -  274.2 KB

Folleto de horarios, línea 11

 -  569.4 KB

Folletos de horarios: líneas 12 y 13

 -  905.7 KB

Folletos de horarios línea 21

 -  1.4 MB

Folletos de horarios líneas 22 y 23

 -  1.3 MB

Folletos de horarios: líneas 24 y 25

 -  959.9 KB

Folletos de horarios: línea 26

 -  306.2 KB

Folleto de horario, línea 27

 -  273.0 KB

Folletos de horarios, línea 31

 -  1.5 MB

Líneas de folletos de horarios 32 y 33

 -  960.2 KB

Folleto de horarios línea 34

 -  594.9 KB

Folleto de horario: línea 35

 -  265.0 KB

Folleto de horarios: línea 36

 -  964.6 KB

Folleto de horarios, línea 37

 -  567.2 KB

Folletos de horarios: línea 41

 -  383.2 KB

Folletos de horarios: líneas 42 y 43

 -  883.7 KB

Folleto de horarios línea 50

 -  647.1 KB

Folleto de horarios línea 51

 -  428.4 KB

Horario: línea 53

 -  516.7 KB

Línea de folletos de horarios 54

 -  345.8 KB

Folleto de horarios línea 55

 -  337.4 KB

Horario: Línea de folletos 61A

 -  485.1 KB

Folletos de horarios 61B

 -  949.2 KB

Horario: Línea 62A

 -  343.6 KB

Folletos de horarios línea 62B

 -  318.1 KB

Línea de folletos de horario 62C

 -  332.9 KB

Folletos de horarios línea 63

 -  400.7 KB

Folletos de horarios: línea 64

 -  308.4 KB

Folleto de horarios de la línea CPSF

 -  454.6 KB
