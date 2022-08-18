Nuestros equipos ya llevan semanas trabajando duro para asegurarse de que todos los horarios se publiquen en las paradas antes de que empiece el curso escolar.
Aquí están los cambios que encontrarás en nuestras líneas a partir del jueves 1 de septiembre de 2022.
En el municipio de Nandy:
Para asegurar el tráfico peatonal en el municipio, se eliminan las paradas del Pavillón Royal y Champignon, en las líneas 34, 61A, 62A y 63.
Los usuarios actuales de la parada Pavillon Royal tendrán que consultar la parada La Forêt, situada a 3 minutos a pie, a partir del 1 de septiembre.
Los pasajeros que antes usaban la parada Champignons acudirán a pie a la parada Clairière, situada a 4 minutos.
Para orientarte mejor, se han colocado mapas en las antiguas paradas.
En el sector de Essonne:
Los horarios de las líneas 01 y 05 se modifican a partir del 1 de septiembre para hacer el servicio al Lycée Robert Doisneau y al Collège La Tuilerie más fiable.
Para los estudiantes de Tigery, Saint-Pierre du Perray y Saint-Germain-les-Corbeil, podéis consultar vuestro nuevo horario a continuación.
Líneas 42P y 43P:
Las líneas 42P y 43P ven desaparecer su letra P.
Desde el 1 de septiembre, los horarios se mantienen pero la letra P desaparece para armonizar estas líneas, así que tendrás que estar atento y fijarte en la veleta antes de los autobuses para asegurarte de que el vehículo sirve a Pouilly-Le-Fort Place.