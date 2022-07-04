Dos nuevos servicios nocturnos adaptados a tus necesidades

Se despliega una nueva solución de transporte para los regresos tardíos desde el Transilien H a las estaciones de Domont y Écouen Ézanville.

El autobús vespertino retoma las líneas regulares, por la tarde, de lunes a sábado, sin reserva previa.

Tu autobús esperará tu tren y te dejará en la parada que elijas en la zona definida.