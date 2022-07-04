¡Disfrutad de vuestros nuevos autobuses nocturnos!

Publicado el

Lectura 1 min

Desde el 22 de agosto de 2022, aprovecha tus nuevos autobuses nocturnos para tus regresos tardíos desde las estaciones de Domont y Ecouen-Ezanville

Disfrutad de vuestros nuevos autobuses de la tarde

Desde el 22 de agosto de 2022, a partir de ahora, por la tarde, tu autobús espera el tren:

  • Desde la estación Domont, cada 30 minutos entre las 21:00 y las 23:00 de lunes a sábado.
  • Desde la estación Écouen Ézanville, cada 30 minutos entre las 22:00 y las 23:00, de lunes a sábado.

Dos nuevos servicios nocturnos adaptados a tus necesidades

Se despliega una nueva solución de transporte para los regresos tardíos desde el Transilien H a las estaciones de Domont y Écouen Ézanville.

El autobús vespertino retoma las líneas regulares, por la tarde, de lunes a sábado, sin reserva previa.

Tu autobús esperará tu tren y te dejará en la parada que elijas en la zona definida.

Mapa del autobús vespertino de Domont y del autobús vespertino de Écouen Ézanville

Instrucciones de uso

Este servicio opera sin reserva previa y se aceptan todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités.

  1. Me subo al autobús en la estación
  2. Valido mi entrada
  3. Indico al conductor mi parada en la zona que sirve el servicio
  4. El conductor ajusta su ruta según las peticiones de los viajeros

Encuentra todas las noticias de tu territorio en Twitter: @Mtmorency_IDFM

¡Buen viaje con nuestras líneas!