Desde el 22 de agosto de 2022, a partir de ahora, por la tarde, tu autobús espera el tren:
- Desde la estación Domont, cada 30 minutos entre las 21:00 y las 23:00 de lunes a sábado.
- Desde la estación Écouen Ézanville, cada 30 minutos entre las 22:00 y las 23:00, de lunes a sábado.
Dos nuevos servicios nocturnos adaptados a tus necesidades
Se despliega una nueva solución de transporte para los regresos tardíos desde el Transilien H a las estaciones de Domont y Écouen Ézanville.
El autobús vespertino retoma las líneas regulares, por la tarde, de lunes a sábado, sin reserva previa.
Tu autobús esperará tu tren y te dejará en la parada que elijas en la zona definida.
Instrucciones de uso
Este servicio opera sin reserva previa y se aceptan todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités.
- Me subo al autobús en la estación
- Valido mi entrada
- Indico al conductor mi parada en la zona que sirve el servicio
- El conductor ajusta su ruta según las peticiones de los viajeros