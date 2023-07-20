El autobús de la tarde te deja en la parada más cercana y espera el RER D, incluso si llegas tarde.

CÓMO USAR: ¿CÓMO FUNCIONA EL AUTOBÚS DE LA TARDE?

Me subo al autobús en la estación

Valido mi entrada

Indico al conductor mi parada en la zona que sirve el servicio

El conductor ajusta su ruta según las peticiones de los viajeros

El +: Este servicio funciona sin reserva previa y se aceptan todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités.