Disfrutad de vuestros nuevos autobuses de la tarde

Desde el 28 de agosto de 2023: se añaden 3 nuevos autobuses nocturnos y se mejora la oferta en Survilliers-Fosses y Louvres.

El autobús de la tarde te deja en la parada más cercana y espera el RER D, incluso si llegas tarde.

CÓMO USAR: ¿CÓMO FUNCIONA EL AUTOBÚS DE LA TARDE?

  • Me subo al autobús en la estación
  • Valido mi entrada
  • Indico al conductor mi parada en la zona que sirve el servicio
  • El conductor ajusta su ruta según las peticiones de los viajeros

El +: Este servicio funciona sin reserva previa y se aceptan todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités.

Tu autobús nocturno de Goussainville

Saliendo de la estación de Goussainville, el autobús vespertino ofrece 6 salidas de lunes a viernes de 21:25 a 23:55 y 10 salidas los fines de semana de 20:25 a 00:55 a.m.

El autobús vespertino sustituye a las últimas carreras regulares de G'BUS.

Descubre más sobre el autobús nocturno de Goussainville

Tu autobús nocturno de Gonesse

Saliendo de la estación Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville, el autobús vespertino ofrece 4 salidas de lunes a viernes de 20:50 a 22:50.

El autobús vespertino sustituye las líneas regulares 36 y 37.

Más sobre el autobús nocturno de Gonesse

Tu autobús vespertino Garges-lès-Gonesse

Saliendo de la estación Garges-Sarcelles, el autobús vespertino ofrece 6 salidas de lunes a viernes de 22:45 a 1:15 a.m.

El autobús de la tarde retoma las últimas carreras de la línea 31 por la tarde.

Infórmate más sobre el autobús nocturno Garges-lès-Gonesse

MEJORA DEL SERVICIO NOCTURNO DE AUTOBUSES SURVILLIERS-FOSSÉS Y LOUVRES

Creación de una oferta de sábado en el autobús nocturno Survilliers-Fosses

El autobús nocturno Survilliers-Fosses sustituye a la línea regular R2. Desde la estación Survilliers-Fosses:

  • Se ofrecen 8 salidas de lunes a viernes de 20:35 a 00:05
  • 6 salidas el sábado de 20:35 a 23:05.

Descubre más sobre el autobús nocturno Survilliers-Fosses

Creación de una oferta de sábado en el autobús vespertino del Louvres

El autobús vespertino del Louvres sustituye a las líneas regulares R5 y R6.

Desde la estación del Louvre:

  • Se ofrecen 7 salidas de lunes a viernes de 21:00 a 00:00
  • 7 salidas el sábado de 19:45 a 23:00

Descubre más sobre el autobús nocturno del Louvre

