El autobús de la tarde te deja en la parada más cercana y espera el RER D, incluso si llegas tarde.
CÓMO USAR: ¿CÓMO FUNCIONA EL AUTOBÚS DE LA TARDE?
- Me subo al autobús en la estación
- Valido mi entrada
- Indico al conductor mi parada en la zona que sirve el servicio
- El conductor ajusta su ruta según las peticiones de los viajeros
El +: Este servicio funciona sin reserva previa y se aceptan todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités.
Tu autobús nocturno de Goussainville
Saliendo de la estación de Goussainville, el autobús vespertino ofrece 6 salidas de lunes a viernes de 21:25 a 23:55 y 10 salidas los fines de semana de 20:25 a 00:55 a.m.
El autobús vespertino sustituye a las últimas carreras regulares de G'BUS.
Tu autobús nocturno de Gonesse
Saliendo de la estación Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville, el autobús vespertino ofrece 4 salidas de lunes a viernes de 20:50 a 22:50.
El autobús vespertino sustituye las líneas regulares 36 y 37.
Tu autobús vespertino Garges-lès-Gonesse
Saliendo de la estación Garges-Sarcelles, el autobús vespertino ofrece 6 salidas de lunes a viernes de 22:45 a 1:15 a.m.
El autobús de la tarde retoma las últimas carreras de la línea 31 por la tarde.
MEJORA DEL SERVICIO NOCTURNO DE AUTOBUSES SURVILLIERS-FOSSÉS Y LOUVRES
Creación de una oferta de sábado en el autobús nocturno Survilliers-Fosses
El autobús nocturno Survilliers-Fosses sustituye a la línea regular R2. Desde la estación Survilliers-Fosses:
- Se ofrecen 8 salidas de lunes a viernes de 20:35 a 00:05
- 6 salidas el sábado de 20:35 a 23:05.
Creación de una oferta de sábado en el autobús vespertino del Louvres
El autobús vespertino del Louvres sustituye a las líneas regulares R5 y R6.
Desde la estación del Louvre:
- Se ofrecen 7 salidas de lunes a viernes de 21:00 a 00:00
- 7 salidas el sábado de 19:45 a 23:00