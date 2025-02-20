¡Aprovecha las novedades en el TàD d'Etampes!

Descubre los nuevos municipios servidos por el Transport à la Demande d'Etampes

Una nueva zona sureste que sirve a los municipios de:

  • Bouville
  • Puiselet-le-Marais
  • Valpuiseaux
  • El bosque de Sainte-Croix
  • Bois-Herpin (comuna que se desplaza de la zona sur a la zona sureste)
  • Mespuits
  • Roinvilliers
  • Insípido
  • Brouy
  • Champmotteux

2 nuevos municipios atendidos en la zona sur:

  • Marolles-en-Beauce
  • Ormoy-la-Rivière
Mapa del TàD d'Etampes

Este servicio se ofrece de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 y los sábados de 9:00 a 20:00 únicamente con reserva previa.

Reserva tu viaje entre las paradas de salida y llegada hasta 30 minutos antes de la salida, en la web, a través de la aplicación móvil o por teléfono.

Métodos de reserva

El servicio funciona en ambos sentidos: solo tienes que hacer una nueva reserva desde un punto de interés cerca de tu parada.

Para más información y reservar en: tad.iledefrance-mobilites.fr

Accede a la página web de información y reservas del TàD

Descarga el folleto informativo del TàD d'Etampes

 -  5.9 MB