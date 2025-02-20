¡Aprovecha las novedades en el TàD d'Etampes!
Una nueva zona sureste que sirve a los municipios de:
- Bouville
- Puiselet-le-Marais
- Valpuiseaux
- El bosque de Sainte-Croix
- Bois-Herpin (comuna que se desplaza de la zona sur a la zona sureste)
- Mespuits
- Roinvilliers
- Insípido
- Brouy
- Champmotteux
2 nuevos municipios atendidos en la zona sur:
- Marolles-en-Beauce
- Ormoy-la-Rivière
Este servicio se ofrece de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 y los sábados de 9:00 a 20:00 únicamente con reserva previa.
Reserva tu viaje entre las paradas de salida y llegada hasta 30 minutos antes de la salida, en la web, a través de la aplicación móvil o por teléfono.
El servicio funciona en ambos sentidos: solo tienes que hacer una nueva reserva desde un punto de interés cerca de tu parada.
Para más información y reservar en: tad.iledefrance-mobilites.fr