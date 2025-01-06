Noticias similares

Con motivo de mayo por Bike, Île-de-France Mobilités os apoya en este mes dedicado al uso de este medio de transporte blando para celebrar y adoptar la práctica del ciclismo. Así, en el territorio de Vexin, Île-de-France Mobilités organiza puestos de reparación de bicicletas en las estaciones.

Conoce a nuestros equipos en la estación de autobuses de Magny-en-Vexin los días 13 y 20 de mayo de 8 a.m. a 12 p.m.

Todas las reparaciones ofrecidas en el lugar son GRATUITAS para los viajeros.