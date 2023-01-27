Noticias similares

Ajustes en las líneas 414, 461 y 466.
Extensión de la línea 414
Para facilitar el traslado de estudiantes desde el instituto Saint Exupéry cuando terminen las clases a las 15:05, la salida de la línea 414 será en la parada de Saint Exupéry a las 15:18 , ya que está más cerca del colegio que la parada Pas du Lac.
Por tanto, las paradas de Niépce y Newton también estarán atendidas a las 15:19 y 15:20 respectivamente.
Diagrama de la línea 414
Cambios en el horario de las rutas 461 y 466
Los horarios de las líneas 461 y 466 se adaptan según los nuevos horarios de entrada y salida para los empleados de Safran AE.
Línea 461
- Salida a las 6:10 de la mañana desde la Gare Routière des Prés parada en la estación de Saint-Quentin hacia Magny-les-Hameaux en lugar de la salida a las 6:04
- Salida a las 6:35 de la mañana desde la parada de Mérantais en Magny-les-Hameaux hacia la estación Saint-Quentin en Montigny-le-Bretonneux en lugar de la salida a las 6:29
Línea 466
- Parada de salida de la Gare Routière des Prés en la estación Saint-Quentin en Montigny-le-Bretonneux vers Guyancourt - 60 Arpents – Technocentre a las 12:40 pm (en lugar de a las 12:45 pm) y a la 13:23 pm (en lugar de 13:35 pm)
- Salida de la parada 60 Arpents – Technocentre hacia la estación Saint-Quentin en Montigny-le-Bretonneux a la 13:51 (en lugar de 14:00) y salida a la 13:03 (en lugar de 13:10)