Noticias similares

Extensión de la línea 414

Para facilitar el traslado de estudiantes desde el instituto Saint Exupéry cuando terminen las clases a las 15:05, la salida de la línea 414 será en la parada de Saint Exupéry a las 15:18 , ya que está más cerca del colegio que la parada Pas du Lac.

Por tanto, las paradas de Niépce y Newton también estarán atendidas a las 15:19 y 15:20 respectivamente.