Cuando viajes de pie, ¡agárrate a las barras de agarre!
Los vehículos están sujetos a los peligros y peligros de la carretera y pueden frenar de forma brusca. Si frenas de repente, puedes perder el equilibrio y lesionarte.
¡Asegúrate de tener la mejor visibilidad para llegar a casa con seguridad!
Al descender, especialmente de noche en las noches de invierno, no cruces delante ni detrás del vehículo hasta que tengas visibilidad total.
Mantente informado de las últimas noticias e información de tráfico en tu zona siguiendo a @Provinois_IDFM