Cuando viajes de pie, ¡agárrate a las barras de agarre!
Los vehículos están sujetos a los peligros y peligros de la carretera y pueden frenar de forma brusca. Si frenas de repente, puedes perder el equilibrio y lesionarte.
¡Asegúrate de tener la mejor visibilidad para llegar a casa con seguridad!
Al descender, especialmente de noche en las noches de invierno, no cruces delante ni detrás del vehículo hasta que tengas visibilidad total.
