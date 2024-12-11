¡Sé inteligente, llega sereno!

Publicado el

Lectura 1 min

Dentro y fuera de los vehículos, estos pocos consejos te permitirán llegar a tu destino con tranquilidad.

Cuando viajes de pie, ¡agárrate a las barras de agarre!

Los vehículos están sujetos a los peligros y peligros de la carretera y pueden frenar de forma brusca. Si frenas de repente, puedes perder el equilibrio y lesionarte.

¡Asegúrate de tener la mejor visibilidad para llegar a casa con seguridad!

Al descender, especialmente de noche en las noches de invierno, no cruces delante ni detrás del vehículo hasta que tengas visibilidad total.

Mantente informado sobre las noticias y la información de tráfico de tu territorio siguiendo @ValParisis_IDFM