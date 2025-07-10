¿Cuáles son los momentos para recordar?

Del 7 al 13 de julio de 2025, los horarios aplicados serán los de las vacaciones escolares cortas 2024/2025.

Del 25 al 31 de agosto de 2025, los horarios aplicados serán los de las vacaciones escolares cortas 2025/2026.

Del 14 de julio al 24 de agosto de 2025, el horario será el de verano.

¡CUIDADO!

Las líneas escolares y la línea 6213 dejarán de circular a partir del 4 de julio de 2025.

Está previsto que se reanuden el 1 de septiembre de 2025, así como para la línea 6216.

Así que recuerda consultar los horarios de tu línea habitual antes de salir.