¿Cuáles son los momentos para recordar?
Del 7 al 13 de julio de 2025, los horarios aplicados serán los de las vacaciones escolares cortas 2024/2025.
Del 25 al 31 de agosto de 2025, los horarios aplicados serán los de las vacaciones escolares cortas 2025/2026.
Del 14 de julio al 24 de agosto de 2025, el horario será el de verano.
¡CUIDADO!
Las líneas escolares y la línea 6213 dejarán de circular a partir del 4 de julio de 2025.
Está previsto que se reanuden el 1 de septiembre de 2025, así como para la línea 6216.
Así que recuerda consultar los horarios de tu línea habitual antes de salir.