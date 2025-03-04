¿Quiénes son estas mujeres?

Annie Fratellini: payasa, música, actriz y cantante, esta artista polivalente francesa ha dedicado su vida al arte del circo y las artes escénicas. Sus interpretaciones combinaban humor, poesía y emoción añadiendo un toque musical delicioso gracias a un dominio perfecto de varios instrumentos. La primera mujer en interpretar a la payasa Auguste y una de las pocas en tocar la concertina, Annie Fratellini dejó su huella en el mundo del circo con su estilo único. Su obra cautivó al público durante varias décadas. Junto a su marido, abrió la Escuela Nacional de Circo. Incluso hoy en día, sigue siendo una figura importante en el mundo del entretenimiento.

Encuentra su historia en la parada dedicada a él en Vernouillet y en tus líneas 14, 15, 43, 63, 67, 68, 69, 75 y 92.

Maryse Bastié: nacida en Bombec en 1898, es una pionera de la aviación francesa. Se convirtió en una de las primeras mujeres en obtener la licencia de piloto en 1925. En 1930, logró una hazaña al batir el récord femenino de tiempo de vuelo. Con este historial, fue condecorada con la Cruz de Caballero de la Legión de Honor y se convirtió en la primera mujer francesa en recibir el Trofeo Harmon. Durante la Segunda Guerra Mundial, se distinguió como piloto participando en misiones de transporte. Murió en 1952 en un accidente de avión, viviendo su pasión hasta el final y convirtiéndose en una fuente de inspiración para muchas mujeres a lo largo de los siglos y del mundo.

Encuentra su historia en la parada dedicada a él en Les Mureaux y en tus líneas 6 y 58.

Adrienne Bolland: En 1920, esta pionera francesa de la aviación se convirtió en la primera mujer en cruzar el Canal de la Mancha desde Francia. Luego, al año siguiente, en 1921, la primera mujer en cruzar los Andes, una hazaña significativa en la historia de la aviación. Su valor, logros y determinación le convirtieron en una figura emblemática de la aviación francesa a principios del siglo XX.

Encuentra su historia en la parada dedicada a ella en Poissy y en tu línea 3.

Flora Tristan: una verdadera pionera del feminismo y la lucha social, esta escritora francesa se ha distinguido por su feroz activismo. Proveniente de una familia noble, Flora Tristan vivió una infancia difícil y un matrimonio infeliz, del que tuvo el valor de divorciarse. Muy rápidamente, puso su determinación al servicio de los derechos de mujeres y trabajadores, defendiendo regularmente su emancipación económica y social a través de sus escritos. Su obra principal, conocida bajo el título La emancipación de la mujer o El testamento de los Paria, denunciaba las desigualdades de género y las condiciones laborales. Flora Tristan falleció prematuramente a los 41 años en 1844. ¡Pero su influencia en la historia de los movimientos sociales y feministas sigue muy viva!

Encuentra su historia en la parada dedicada a ella en Carrières-sous-Poissy y en tus líneas 1, 31, 51 y 94.

Este evento rinde homenaje a las mujeres que han hecho historia, contribuyendo así al reconocimiento de sus acciones.