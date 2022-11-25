¡RATP Cap Bièvre, operador en nombre de Île-de-France Mobilités, está reclutando!

Encuéntrenos el 5 de diciembre en el FORUM du Transport Logistique en Brétigny-sur-Orge en colaboración con Pôle Emploi.

Únete a RATP Cap Bièvre

Como operador en nombre de Île-de-France Mobilités, nos complace darle la bienvenida el 5 de diciembre al Logistics Transport FORUM en Brétigny-sur-Orge en colaboración con Pôle emploi.

En esta ocasión, presentaremos las distintas profesiones del transporte así como los puestos que se cubrirán en nuestra empresa.

Estamos buscando:

  • 5 conductores de autobús
  • 7 directores de operaciones versátiles
  • 2 operadores de material rodante
  • 2 Operadores de infraestructuras
  • 1 técnico de infraestructuras
  • 1 técnico de material rodante de tranvía
  • 35 conductores de tranvía
  • 3 operadores, puesto de mando e información para pasajeros

Para participar en este foro, regístrate en https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/36212...

Contacta con RATP Cap Bièvre en [email protected]

¡Nos vemos pronto en tu red!