Como operador en nombre de Île-de-France Mobilités, nos complace darle la bienvenida el 5 de diciembre al Logistics Transport FORUM en Brétigny-sur-Orge en colaboración con Pôle emploi.
En esta ocasión, presentaremos las distintas profesiones del transporte así como los puestos que se cubrirán en nuestra empresa.
Estamos buscando:
- 5 conductores de autobús
- 7 directores de operaciones versátiles
- 2 operadores de material rodante
- 2 Operadores de infraestructuras
- 1 técnico de infraestructuras
- 1 técnico de material rodante de tranvía
- 35 conductores de tranvía
- 3 operadores, puesto de mando e información para pasajeros
Para participar en este foro, regístrate en https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/36212...
Contacta con RATP Cap Bièvre en [email protected]
¡Nos vemos pronto en tu red!