Reajuste del horario de la línea 2 (Maisons-Laffitte <> , Saint-Germain-en-Laye) a partir del 27 de enero de 2025

Publicado el

Lectura 1 min

Desde el 27 de enero se han realizado varios ajustes en los horarios y el servicio de la línea 2. Estos cambios están pensados para satisfacer mejor tus necesidades y tener en cuenta los impactos del trabajo en curso.

Adelanto de compras matutinas

Los horarios de las carreras que sirven al Lycée International se adelantan entre 10 y 15 minutos. Las llegadas al colegio se realizarán ahora a las 7:45 a.m. y a las 8:35/39 a.m.

Reubicación de la parada de la estación Saint-Germain-en-Laye

Las salidas y llegadas en la estación de Saint-Germain-en-Laye se realizarán ahora en la rue Thiers (Château), y ya no en la rue de la Surintendance.

Consulta el mapa detallado

 -  193.8 KB

Parada de retirada temporal "Place royale/Gambetta" enS-aint-Germain-en-Laye

La parada temporal de desembarco Place Royale/Gambetta en Saint-Germain-en-Layesolo está señalizada en dirección Maisons-Laffitte hacia Saint-Germain-en-Laye.

Parada sistemática en Estrasburgo-Curie

La parada "Strasbourg-Curie" en la ruta de desviación será servida sistemáticamente.

Varias salidas entre semana entre 7:00 y 7:35 a.m.

  • 3 salidas desde la estación Maisons-Laffitte a las 7:10, 7:25 y 7:30
  • 1 salida a las 7:35 de la parada "Rue de Romilly"

Descubre los nuevos horarios de la línea 2

 -  1.4 MB