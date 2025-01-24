Adelanto de compras matutinas
Los horarios de las carreras que sirven al Lycée International se adelantan entre 10 y 15 minutos. Las llegadas al colegio se realizarán ahora a las 7:45 a.m. y a las 8:35/39 a.m.
Reubicación de la parada de la estación Saint-Germain-en-Laye
Las salidas y llegadas en la estación de Saint-Germain-en-Laye se realizarán ahora en la rue Thiers (Château), y ya no en la rue de la Surintendance.
Parada de retirada temporal "Place royale/Gambetta" enS-aint-Germain-en-Laye
La parada temporal de desembarco Place Royale/Gambetta en Saint-Germain-en-Layesolo está señalizada en dirección Maisons-Laffitte hacia Saint-Germain-en-Laye.
Parada sistemática en Estrasburgo-Curie
La parada "Strasbourg-Curie" en la ruta de desviación será servida sistemáticamente.
Varias salidas entre semana entre 7:00 y 7:35 a.m.
- 3 salidas desde la estación Maisons-Laffitte a las 7:10, 7:25 y 7:30
- 1 salida a las 7:35 de la parada "Rue de Romilly"