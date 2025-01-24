Reajuste del horario de la línea 2 (Maisons-Laffitte <> , Saint-Germain-en-Laye) a partir del 27 de enero de 2025

Desde el 27 de enero se han realizado varios ajustes en los horarios y el servicio de la línea 2. Estos cambios están pensados para satisfacer mejor tus necesidades y tener en cuenta los impactos del trabajo en curso.