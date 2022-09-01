Noticias similares

Las líneas E (Gare de Vigneux-sur-Seine <> , Montgeron Valdoly) y G (Montgeron Valdoly <> Montgeron Maurice Garin) se unen en una nueva línea E (Gare de Vigneux-sur-Seine <> , Montgeron Maurice Garin).
Agrupación de líneas de autobús E y G en el territorio Val de Seine de Val d'Yerres
Las líneas B (Gare de Vigneux <> , Vigneux-sur-Seine, Prairie de l'Oly) y H (Circulaire Prairie de l'Oly) se unen en una nueva línea B (Circulaire Gare de Vigneux-sur-Seine via Prairie de l'Oly).
Agrupación de líneas de autobús B y H en el territorio Val d'Yerres Val de Seine
Estas fusiones mejoran la legibilidad de la red de autobuses en la zona de Val de Yerres y Val de Seine.
No hay cambios en las paradas atendidas, en el número de viajes ni en los horarios de servicio.