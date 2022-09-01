¡Aves del mismo plumaje se agrupan!

Publicado el

Lectura 1 min

Tus líneas de autobús están agrupadas para que sean más legibles.

Las líneas E (Gare de Vigneux-sur-Seine <> , Montgeron Valdoly) y G (Montgeron Valdoly <> Montgeron Maurice Garin) se unen en una nueva línea E (Gare de Vigneux-sur-Seine <> , Montgeron Maurice Garin).

Consolidación de las líneas E y G
Consolidación de las líneas de autobús E y G

Agrupación de líneas de autobús E y G en el territorio Val de Seine de Val d'Yerres

Las líneas B (Gare de Vigneux <> , Vigneux-sur-Seine, Prairie de l'Oly) y H (Circulaire Prairie de l'Oly) se unen en una nueva línea B (Circulaire Gare de Vigneux-sur-Seine via Prairie de l'Oly).

Consolidación de las líneas B y H
Consolidación de las líneas de autobús B y H

Agrupación de líneas de autobús B y H en el territorio Val d'Yerres Val de Seine

Estas fusiones mejoran la legibilidad de la red de autobuses en la zona de Val de Yerres y Val de Seine.

No hay cambios en las paradas atendidas, en el número de viajes ni en los horarios de servicio.

Haz clic aquí para consultar los horarios de tus autobuses

Noticias similares