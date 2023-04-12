Como parte del lanzamiento de la línea de tranvía T10, RATP Cap Bièvre, un operador en nombre de Île-de-France Mobilités, está buscando activamente los siguientes perfiles:
Comunicación
- Puestos de mando y operadores de información al pasajero
Funcionamiento
- Controladores de tranvía
- Gerentes de Operaciones Versátiles
Mantenimiento
- Técnicos en infraestructuras
- Agentes de mantenimiento de edificios
- Operadores de infraestructuras
- Operadores de material rodante
Contacta con RATP Cap Bièvre en [email protected]
¡Nos vemos pronto en tu red!