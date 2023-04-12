¡Únete a nuestros equipos!

¡RATP Cap Bièvre, operador en nombre de Île-de-France Mobilités, está reclutando para la línea de tranvía T10!

Como parte del lanzamiento de la línea de tranvía T10, RATP Cap Bièvre, un operador en nombre de Île-de-France Mobilités, está buscando activamente los siguientes perfiles:

 Comunicación

  • Puestos de mando y operadores de información al pasajero

Funcionamiento

  • Controladores de tranvía
  • Gerentes de Operaciones Versátiles

Mantenimiento

  • Técnicos en infraestructuras
  • Agentes de mantenimiento de edificios
  • Operadores de infraestructuras
  • Operadores de material rodante

Contacta con RATP Cap Bièvre en [email protected] 

¡Nos vemos pronto en tu red!