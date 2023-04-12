Como parte del lanzamiento de la línea de tranvía T10, RATP Cap Bièvre, un operador en nombre de Île-de-France Mobilités, está buscando activamente los siguientes perfiles:

Comunicación

Puestos de mando y operadores de información al pasajero

Funcionamiento

Controladores de tranvía

Gerentes de Operaciones Versátiles

Mantenimiento

Técnicos en infraestructuras

Agentes de mantenimiento de edificios

Operadores de infraestructuras

Operadores de material rodante

Contacta con RATP Cap Bièvre en [email protected]

¡Nos vemos pronto en tu red!