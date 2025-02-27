En el contrato entre Île-de-France Mobilités y Francilité Seine et Oise, operadora de líneas de autobús en Île-de-France, se pide al operador que ofrezca una oferta mínima de transporte en los días de huelga.
Cuando la oferta es inferior al 50% de la oferta normal, Île-de-France Mobilités puede decidir reembolsar a los usuarios. Dado el impacto de los movimientos sociales entre noviembre de 2024 y enero de 2025 en la red de autobuses, Île-de-France Mobilités ha decidido reembolsar a los usuarios.
Posibles reembolsos a partir del 27 de febrero
El movimiento de huelga ha tenido un fuerte impacto en el tráfico de las líneas de su territorio, sirviendo a los siguientes municipios: Achères, Boisemont, Cergy, Conflans-Sainte-Honorine, Courdimanche, Eragny, Herblay-sur-Seine, Jouy-le-Moutier, Maurecourt, Menucourt, Méry-sur-Oise, Neuville-sur-Oise, Osny, Poissy, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Germain-en-Laye, Vauréal.
Como resultado, todos los suscriptores implicados tienen derecho a ser reembolsados y se lanza una campaña de reembolso del 27 de febrero al 27 de marzo de 2025 (inclusive).
¿Cómo accedo al reembolso?
Por favor, ten en cuenta: las solicitudes de reembolso para los tres meses deben hacerse por separado.
Las solicitudes de reembolso para los meses de noviembre de 2024, diciembre de 2024 y enero de 2025 deben realizarse por separado. Si eres elegible para las tres operaciones, debes presentar una solicitud para cada mes en la plataforma.
Los reembolsos se realizarán a partir de finales de marzo de 2025.
Los tres enlaces para acceder a las plataformas de reembolso están disponibles a continuación (se requiere una cuenta Île-de-France Mobilités Connect).
¿Cuáles son las condiciones para acceder al reembolso?
Para acceder al reembolso, debes:
- Vivir, trabajar o estudiar (o formarse) en uno de los municipios afectados por el reembolso que ofrecen las líneas de autobús afectadas durante el movimiento social del operador Francilité Seine et Oise. Es posible que se te pida que proporciones un comprobante de domicilio, trabajo o estudios.*
- Haber comprado al menos un pago mensual elegible en al menos uno de los meses afectados por una oferta por debajo del 50% contractual.
¿Qué paquetes son elegibles para la campaña de reembolso?
- Navigo Annual (todas las zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- Navigo Mois (todas las zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- imagina R Estudiante y Escuela
- Curso Anual Senior de Navigo
- Navigo Solidarité 75% (todas las zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- Mes Navigo 50% de descuento (todas las zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
Ten en cuenta que otros billetes de transporte no son elegibles para reembolso.
Recordatorio
Debes solicitar un reembolso separado en la plataforma para los meses de noviembre y diciembre de 2024 y enero de 2025.
Los reembolsos se realizarán a partir de finales de marzo de 2025.
*Tenga en cuenta que cada usuario está vinculado a un municipio de referencia según su lugar de residencia proporcionado en el momento del registro. Si has cambiado tu dirección mientras tanto, tendrás que presentar una reclamación y proporcionar prueba de dirección durante el periodo de noviembre de 2024 a enero de 2025 afectado por las declaraciones.