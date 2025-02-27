En el contrato entre Île-de-France Mobilités y Francilité Seine et Oise, operadora de líneas de autobús en Île-de-France, se pide al operador que ofrezca una oferta mínima de transporte en los días de huelga.

Cuando la oferta es inferior al 50% de la oferta normal, Île-de-France Mobilités puede decidir reembolsar a los usuarios. Dado el impacto de los movimientos sociales entre noviembre de 2024 y enero de 2025 en la red de autobuses, Île-de-France Mobilités ha decidido reembolsar a los usuarios.