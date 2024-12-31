Línea 20: Beneficiarse de una mejor frecuencia a mitad del día

La frecuencia de tu línea 20, en pleno día, se reduce de 60 a 40 minutos. No menos de 7 nuevas elecciones se crean desde el 6 de enero de 2025

Desde la estación Le Vésinet-Le Pecq, hay 4 salidas adicionales: 11:15 am, 13:15 pm, 15:15 h y 16:37

Desde la estación Vésinet-centre se crean salidas a las 11:00, 13:00 y 15:00.