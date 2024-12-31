Línea 20: Beneficiarse de una mejor frecuencia a mitad del día
La frecuencia de tu línea 20, en pleno día, se reduce de 60 a 40 minutos. No menos de 7 nuevas elecciones se crean desde el 6 de enero de 2025
Desde la estación Le Vésinet-Le Pecq, hay 4 salidas adicionales: 11:15 am, 13:15 pm, 15:15 h y 16:37
Desde la estación Vésinet-centre se crean salidas a las 11:00, 13:00 y 15:00.
Línea 2 (Maisons-Laffitte <> , Saint-Germain-en-Laye): más autobuses fuera de hora punta y por la tarde
Para satisfacer mejor tus necesidades de transporte, la amplitud de tu línea se amplía durante la semana. Se crean tres viajes adicionales de ida y vuelta por la noche, hasta las 22:30, desde las estaciones de Maisons-Laffitte y Saint-Germain-en-Laye.
Además, se han añadido pistas adicionales a mediodía.
Línea 1 Rueil-Malmaison <> Saint-Germain-en-Laye: 2 nuevos viajes para un mejor servicio
Desde la estación Rueil-Malmaison, hay una salida adicional a las 15:30. De manera similar, desde Saint-Germain-en-Laye, se crea una salida a las 15:40.