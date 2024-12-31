Autobuses adicionales fuera de horas punta en tus líneas 1, 2 y 20 a partir del 6 de enero de 2025

Publicado el

Lectura 1 min

Línea 20: Beneficiarse de una mejor frecuencia a mitad del día

La frecuencia de tu línea 20, en pleno día, se reduce de 60 a 40 minutos. No menos de 7 nuevas elecciones se crean desde el 6 de enero de 2025

Desde la estación Le Vésinet-Le Pecq, hay 4 salidas adicionales: 11:15 am, 13:15 pm, 15:15 h y 16:37

Desde la estación Vésinet-centre se crean salidas a las 11:00, 13:00 y 15:00.

Consulta los nuevos horarios de la línea 20

 -  1.5 MB

Línea 2 (Maisons-Laffitte <> , Saint-Germain-en-Laye): más autobuses fuera de hora punta y por la tarde

Para satisfacer mejor tus necesidades de transporte, la amplitud de tu línea se amplía durante la semana. Se crean tres viajes adicionales de ida y vuelta por la noche, hasta las 22:30, desde las estaciones de Maisons-Laffitte y Saint-Germain-en-Laye.

Además, se han añadido pistas adicionales a mediodía.

Consulta los nuevos horarios de la línea 2

 -  3.2 MB

Línea 1 Rueil-Malmaison <> Saint-Germain-en-Laye: 2 nuevos viajes para un mejor servicio

Desde la estación Rueil-Malmaison, hay una salida adicional a las 15:30. De manera similar, desde Saint-Germain-en-Laye, se crea una salida a las 15:40.

Consulta los nuevos horarios de la línea 1

 -  3.0 MB