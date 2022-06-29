¡Un enlace rediseñado entre Mantes-la-Jolie / Limay y Cergy!
Las rutas de las líneas 9, 20, 52, 81, 82 y 87 se modificaron para reforzar la oferta de transporte de la Margen Derecha, asegurando una mejor conexión entre los diferentes municipios de la Margen Derecha y entre las dos orillas del Sena.
· Línea 9: Gare de Mantes-la-Jolie – Hardricourt Gare – Meulan Collège Henri IV - Verneuil-sur-Seine École Notre Dame - Cergy Préfecture
Partiendo de la estación Mantes-la-Jolie, la línea 9 tendrá varios destinos entre Hardricourt Gare y Cergy Préfecture. Disfruta de un mejor servicio con 3 salidas diarias entre Limay y Cergy (6:37, 6:57 y 8:32) y otras 3 salidas entre Cergy y Limay (16:08, 16:48 y 17:28).
Para cubrir tus necesidades, se han mejorado el horario de apertura: de lunes a viernes de 4:40 a 20:24 y sábado de 5:40 a 18:33. La frecuencia aumenta, con un autobús aproximadamente cada 20 minutos en horas punta y cada hora fuera de las horas punta.
La línea 9 se vuelve más legible con una ruta más sencilla entre Limay y Hardricourt Gare. Se facilitan conexiones con los centros de transbordo de la estación de Hardricourt y el centro de Lafarge (conexión con las líneas de autobús L, 80, 87, TàD).
Una oferta más adaptada a las escuelas.
La línea 20 sigue dedicada a los estudiantes del Lycée Condorcet y circula solo durante los periodos escolares en 2 rutas:
- Ayuntamiento de Issou – Liceo Condorcet
- Juziers Gare – Lycée Condorcet
Las demás paradas se transfieren a la línea 9: Juziers Trois Cornets, Carpe qui Tête, Gargenville Moulin à Vent, Mairie, Issou Grille du Château, Lavoir, Porcheville Hôtel de ville, Centrale y Foyer.
El horario de apertura de la línea 20 se adapta a las dos primeras entradas y las dos últimas salidas del establecimiento. La línea 9 ofrece otras entradas o salidas desde la parada Pôle Lafarge (cerca del Lycée Condorcet).
Tus líneas están evolucionando para fortalecer la conexión entre los dos bancos
· Línea 52: Fontenay-St-Père - Limay Lycée Condorcet
El tramo entre las paradas Mantes-la-Jolie Gare y Limay Pôle Lafarge ha sido transferido a la línea 9.
El servicio entre los municipios de Fontenay Saint-Père/Guitrancourt y el aparcamiento del Lycée Condorcet se mantiene solo durante los periodos escolares, cuando se conecta con otros colegios de Mantois a través de las líneas 9, 18, 21 y K.
Para los habitantes de Fontenay-St Père y Guitrancourt, la oferta de Transporte Responsivo a la Demanda (DRT) se extiende a horas punta de mañana y tarde hacia o desde Limay Pôle Lafarge en conexión con la línea 9. Este servicio puede utilizarse de lunes a viernes durante todo el año, de 6:10 a 7:40 y/o de 18:30 a 19:30, con reserva previa de 1 hora a 30 días antes de la fecha deseada, a través de la www.tad-iledefrancemobilites.fr solicitud/sitio web o llamando al 09.70.80.96.63 (de lunes a viernes de 9:00 a 18:00).
· Línea 81: Issou Mairie – estación Épône-Mézières
La línea 81 amplía su oferta durante las horas punta de la mañana y la tarde para asegurar que puedas conectar con todos los trenes J y N de la red ferroviaria, ¡en la estación Épône-Mézières!
· Línea 82: Juziers Gare/Gargenville Hanneucourt - Gare d'Épône-Mézières
La línea 82 se extiende hasta la estación de Juziers y aumenta su oferta durante las horas punta de la mañana y la tarde para asegurar la conexión con todos los trenes J y N de la red ferroviaria, ¡en la estación de Épône-Mézières!
Esta línea permite un transbordo desde el Gargenville Collège A. Camus hasta las paradas Place du Général de Gaulle, anteriormente atendidas por la línea P, hacia la estación Gargenville o la estación Epône-Mézières.
· Línea 87: Drocourt Relais du Nord/Limay F. Rouges - Poissy RER / Peugeot
La línea 87 se adapta según el número de pasajeros en sus paradas. Así, la oferta se refuerza durante las horas punta de la mañana y la tarde en la ruta principal "Hauts de Limay – Issou – Meulan – Triel – Poissy" y se mantiene idéntica de lunes a viernes. Además, los horarios permiten conexiones en la estación de Hardricourt con la línea 80 "Les Mureaux-Cergy" o la línea J de la red Transilien. La oferta de ida o vuelta a la planta de Peugeot para empleados que trabajan turnos también se modifica según el número de visitantes observados.
Tres nuevas rutas:
- Issou Lavoir – Peugeot
- Puente Limay – Peugeot
- Hauts de Limay – Poissy RER
En tus líneas A, K y L, las rutas permanecen sin cambios.
Para más información sobre la evolución de nuestras ofertas:
En Twitter: @Mantois_IDFM
Por teléfono: 01 30 94 77 77
¡Feliz vuelta al cole en nuestra red!