Tus líneas están evolucionando para fortalecer la conexión entre los dos bancos

· Línea 52: Fontenay-St-Père - Limay Lycée Condorcet

El tramo entre las paradas Mantes-la-Jolie Gare y Limay Pôle Lafarge ha sido transferido a la línea 9.

El servicio entre los municipios de Fontenay Saint-Père/Guitrancourt y el aparcamiento del Lycée Condorcet se mantiene solo durante los periodos escolares, cuando se conecta con otros colegios de Mantois a través de las líneas 9, 18, 21 y K.

Para los habitantes de Fontenay-St Père y Guitrancourt, la oferta de Transporte Responsivo a la Demanda (DRT) se extiende a horas punta de mañana y tarde hacia o desde Limay Pôle Lafarge en conexión con la línea 9. Este servicio puede utilizarse de lunes a viernes durante todo el año, de 6:10 a 7:40 y/o de 18:30 a 19:30, con reserva previa de 1 hora a 30 días antes de la fecha deseada, a través de la www.tad-iledefrancemobilites.fr solicitud/sitio web o llamando al 09.70.80.96.63 (de lunes a viernes de 9:00 a 18:00).

· Línea 81: Issou Mairie – estación Épône-Mézières

La línea 81 amplía su oferta durante las horas punta de la mañana y la tarde para asegurar que puedas conectar con todos los trenes J y N de la red ferroviaria, ¡en la estación Épône-Mézières!

· Línea 82: Juziers Gare/Gargenville Hanneucourt - Gare d'Épône-Mézières

La línea 82 se extiende hasta la estación de Juziers y aumenta su oferta durante las horas punta de la mañana y la tarde para asegurar la conexión con todos los trenes J y N de la red ferroviaria, ¡en la estación de Épône-Mézières!

Esta línea permite un transbordo desde el Gargenville Collège A. Camus hasta las paradas Place du Général de Gaulle, anteriormente atendidas por la línea P, hacia la estación Gargenville o la estación Epône-Mézières.

· Línea 87: Drocourt Relais du Nord/Limay F. Rouges - Poissy RER / Peugeot

La línea 87 se adapta según el número de pasajeros en sus paradas. Así, la oferta se refuerza durante las horas punta de la mañana y la tarde en la ruta principal "Hauts de Limay – Issou – Meulan – Triel – Poissy" y se mantiene idéntica de lunes a viernes. Además, los horarios permiten conexiones en la estación de Hardricourt con la línea 80 "Les Mureaux-Cergy" o la línea J de la red Transilien. La oferta de ida o vuelta a la planta de Peugeot para empleados que trabajan turnos también se modifica según el número de visitantes observados.

Tres nuevas rutas:

Issou Lavoir – Peugeot

Puente Limay – Peugeot

Hauts de Limay – Poissy RER

En tus líneas A, K y L, las rutas permanecen sin cambios.