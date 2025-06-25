Fórmulas disponibles
El paquete Imagine R
Billete válido para viajes ilimitados en toda la red Île-de-France Mobilités (autobuses, trenes, RER, metros, tranvías), incluyendo fines de semana y vacaciones escolares. Este paquete está dirigido a jóvenes de hasta 26 años matriculados en una escuela o curso de formación en Île-de-France.
El paquete Imagine R es emitido por Île-de-France Mobilités, con una suscripción que puede hacerse online o a través de tu colegio.
Para beneficiarse del paquete Imagine R, deben cumplirse las siguientes condiciones:
- Viviendo en Île-de-France
- Tener menos de 26 años el 1 de septiembre del año escolar de suscripción.
- Estar matriculado en una institución pública o privada bajo contrato, como estudiante externo o medio interno, o seguir un curso de educación primaria o secundaria, o un programa de trabajo-estudio por debajo del nivel de grado (solo estatus de aprendiz – excluyendo contratos de profesionalización).
La Tarjeta del Autobús Escolar
Billete válido solo para un viaje diario de ida y vuelta entre casa y colegio, que debe hacerse durante el periodo escolar. Esta tarjeta no permite viajar durante las vacaciones escolares. Está destinado a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato que cursan una educación primaria o secundaria o una clase de preparación para aprendizajes. Los estudiantes de secundaria que no reciban becas no recibirán subvenciones para la tarjeta CSB.
Para beneficiarse de la tarjeta del autobús escolar, deben cumplirse las siguientes condiciones:
- Residir en Île-de-France: solo se puede conservar una dirección de domicilio
- Tener menos de 18 años el 2 de septiembre del curso escolar de suscripción
- Estar en el colegio con el estatus de estudiante externo o medio interno en secundaria o bachillerato
- Domiciliar a 3 km o más del colegio (excepto en casos de exenciones de rutas peligrosas)
- La suscripción debe realizarse antes del 31 de octubre de 2025*
* Más allá de eso, solo se pueden examinar solicitudes relacionadas con una situación concreta (mudanza, cambio de establecimiento, etc.).
¿Cómo suscribirse o renovar la tarjeta del autobús escolar?
*Solo se procesarán las solicitudes completas. Cualquier archivo incompleto, ilegible o no conforme se enviará automáticamente a la familia.
Pasos de suscripción:
- Descargue abajo el archivo para imprimirlo y completarlo
> Todos los campos de las partes A/B/C son obligatorios, el campo D es opcional
> El sello y la firma del colegio también son obligatorios para cualquier nueva suscripción
- En un sobre, adjunta tu pago mediante cheque a nombre de TRANSDEV VEXIN
- Envía tu solicitud por correo simple a la siguiente dirección:
Transdev Vexin - Servicio de Tarjetas Escolares
33 rue des Fossettes – 95650 GENICOURT
- Recibe el mapa escolar lo antes posible en la dirección que nos has dado en el expediente
Precio de la tarjeta escolar:
El precio es de 142,93 € (incluyendo 12,00 € de tasas de solicitud), para estudiantes de primaria, secundaria (becados Y no becados) y estudiantes de secundaria con beca únicamente, menores de 18 años. Tenga en cuenta que para estudiantes de secundaria sin becas, el precio varía según el número de secciones cubiertas, es decir, una distancia calculada por OPTILE y Île-de-France Mobilités, entre la dirección de inicio y el centro.
Subvenciones municipales y departamentales:
Los municipios a veces pueden ofrecerte una subvención. Le invitamos a contactar con el ayuntamiento o con el departamento de transporte de su autoridad local para obtener información.