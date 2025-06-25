Fórmulas disponibles

El paquete Imagine R

Billete válido para viajes ilimitados en toda la red Île-de-France Mobilités (autobuses, trenes, RER, metros, tranvías), incluyendo fines de semana y vacaciones escolares. Este paquete está dirigido a jóvenes de hasta 26 años matriculados en una escuela o curso de formación en Île-de-France.

El paquete Imagine R es emitido por Île-de-France Mobilités, con una suscripción que puede hacerse online o a través de tu colegio.

Para beneficiarse del paquete Imagine R, deben cumplirse las siguientes condiciones:

Viviendo en Île-de-France

Tener menos de 26 años el 1 de septiembre del año escolar de suscripción.

el 1 de septiembre del año escolar de suscripción. Estar matriculado en una institución pública o privada bajo contrato, como estudiante externo o medio interno, o seguir un curso de educación primaria o secundaria, o un programa de trabajo-estudio por debajo del nivel de grado (solo estatus de aprendiz – excluyendo contratos de profesionalización).

La Tarjeta del Autobús Escolar

Billete válido solo para un viaje diario de ida y vuelta entre casa y colegio, que debe hacerse durante el periodo escolar. Esta tarjeta no permite viajar durante las vacaciones escolares. Está destinado a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato que cursan una educación primaria o secundaria o una clase de preparación para aprendizajes. Los estudiantes de secundaria que no reciban becas no recibirán subvenciones para la tarjeta CSB.

Para beneficiarse de la tarjeta del autobús escolar, deben cumplirse las siguientes condiciones:

Residir en Île-de-France: solo se puede conservar una dirección de domicilio

Tener menos de 18 años el 2 de septiembre del curso escolar de suscripción

el 2 de septiembre del curso escolar de suscripción Estar en el colegio con el estatus de estudiante externo o medio interno en secundaria o bachillerato

o Domiciliar a 3 km o más del colegio (excepto en casos de exenciones de rutas peligrosas)

más del colegio La suscripción debe realizarse antes del 31 de octubre de 2025*

* Más allá de eso, solo se pueden examinar solicitudes relacionadas con una situación concreta (mudanza, cambio de establecimiento, etc.).