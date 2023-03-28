Noticias similares

Estación de tren de Poissy
Las salidas de tus líneas de autobús se dividen en tres puntos de parada:
- Estación Sur : está situada a la izquierda, al salir del vestíbulo de la estación. Da acceso a las líneas 6505, 6512, 6536 y 6571.
- Parvis Gare : está situada frente a la estación, en la avenida Maurice Berteaux. Da acceso a las líneas 6501, 6502, 6503 y 6555 y a los autobuses vespertinos Poissy East y West.
- Gare Nord : da acceso a las líneas 6510, 6516, 6529, 6536, 6540, 6542, 6543, 6551, 6552, 6553, 6559, 6568, 6569, 6591, 6592, 6594, 7809, N155 y al Bus Soir Carrières-sous-Poissy.
Estación de Les Mureaux
Las salidas de tus líneas de autobús se dividen en dos puntos:
- La estación de autobuses de Les Mureaux da acceso a las líneas 6504, 6521, 6522, 6523, 6525, 6526, 6543, 6558, 6560, 6567, 6568, 6570, 6577, 6592, 7801, 7819, 7821, TàD Meulan-Les Mureaux y Bus Soir Les Mureaux.
- La parada "Gare des Mureaux - RD 43" se encuentra en la Avenida Paul Raoult, cerca de la estación de servicio. Da acceso a las líneas 6506, 6511, 6561, 6562, 6566, 6581 y 6593.
- La parada "Gare des Mureaux - Gambetta" se encuentra en la Avenida Paul Raoult, en el número 31. Da acceso a la línea 6507.
Estación de ferrocarril Vernouillet - Verneuil
La estación Vernouillet-Verneuil da acceso a las líneas 6513, 6514, 6515, 6518, 6524, 6541, 6543, 6567, 6568, 6572, 6575, 6577, 6592, 7822 y al autobús vespertino Vernouillet-Verneuil.