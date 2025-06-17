Noticias similares

¡Descubre las noticias de tu nuevo curso escolar!

¡Tus horarios 2025-2026 están disponibles!

Para consultarlos, nada podría ser más sencillo:

Cambios desde el 1 de septiembre de 2025

Línea 4301

  • Tras un año de trabajos, la línea vuelve a su ruta original y da servicio a la nueva estación de autobuses de Marolles-en-Hurepoix.
  • Debido al tráfico de sentido único en la Rue du Général Leclerc en Vert-le-Petit, se ha añadido una nueva parada "Écoles" en dirección a Marolles-en-Hurepoix.
Consulta los horarios de la línea 4301

Línea 4305

  • Reajustaron los horarios para cruzar más regularmente y mejores conexiones con el RER en la estación de Bouray.
  • Creación de una nueva parada "Aeródromo" en Cerny.
Encuentra los horarios de la línea 4305

Línea 4307

  • Adaptaron los horarios para mejorar la regularidad y las conexiones con el RER en la estación de Mennecy.
  • Tiempos de viaje actualizados, condiciones de tráfico, para viajar con más serenidad.
Consulta los horarios de la línea 4307

🎓 Líneas del colegio

Las líneas regulares de las escuelas (4321 a 4340) han sido revisadas :

  • Ajuste de los tiempos de viaje según las condiciones del tráfico.
  • El horario de apertura se adaptó a las entradas y salidas de los colegios.

En particular:

  • 4332 : adición de un autobús adicional a las 7:50 a.m. desde la Rue de la Ferté para garantizar un asiento para todos los estudiantes.
  • 4326 – 4327 – 4328 – 4346 : adaptación a los nuevos días de funcionamiento del instituto Marie Laurencin en Mennecy.
  • 4323 : modificación del servicio a Cheptainville para una mejor distribución de alumnos

Solo la línea 4436 da servicio a las paradas "Calvaire" y "Mairie".

Consulta los horarios de la línea 4323
Encuentra los horarios de la línea 4436

Consejos para viajar bien

  • Anticipa tu trayecto consultando los horarios con antelación y la Información de Tráfico en https://www.iledefrance-mobilites.fr/ y recuerda suscribirte a las alertas de tu línea seleccionando el número de tu línea y haciendo clic en la campana "suscribirse a alertas"
  • Llega a tu parada unos minutos antes de la hora indicada,
  • Cuando llegue el autobús, indica al conductor que pare,
  • Ten el billete preparado antes de subir al autobús (Navigo pass, Easy pass, tarjeta Imagine R, tarjeta de la escuela de autobús, etc.). Si no tienes billete, lleva cambio o compra un billete por SMS enviando: AUTOBÚS + número de línea al 93100),
  • Al subir al autobús, valida tu billete para no infringir el autobús,
  • Siéntate a bordo y recuerda agarrarte a las barras de agarre por tu seguridad,
  • Solicita tu parada pulsando los botones del vehículo,
  • Comprueba que no te hayas olvidado de nada antes de bajar,
  • Bájate sano y salvo en tu parada.

¡Os deseamos a todos un excelente comienzo para el nuevo curso!

