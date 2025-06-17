Noticias similares

🎓 Líneas del colegio

Las líneas regulares de las escuelas (4321 a 4340) han sido revisadas :

Ajuste de los tiempos de viaje según las condiciones del tráfico.

El horario de apertura se adaptó a las entradas y salidas de los colegios.

En particular:

4332 : adición de un autobús adicional a las 7:50 a.m. desde la Rue de la Ferté para garantizar un asiento para todos los estudiantes.

: adición de un autobús adicional a las 7:50 a.m. desde la Rue de la Ferté para garantizar un asiento para todos los estudiantes. 4326 – 4327 – 4328 – 4346 : adaptación a los nuevos días de funcionamiento del instituto Marie Laurencin en Mennecy.

: adaptación a los nuevos días de funcionamiento del instituto Marie Laurencin en Mennecy. 4323 : modificación del servicio a Cheptainville para una mejor distribución de alumnos

Solo la línea 4436 da servicio a las paradas "Calvaire" y "Mairie".