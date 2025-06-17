Noticias similares

Para consultarlos, nada podría ser más sencillo:
- Inicia sesión en https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus y escribe tu número de línea.
- También puedes consultar los horarios en tu parada y escanear directamente el código QR para obtener la hora de paso en tiempo real.
Cambios desde el 1 de septiembre de 2025
Línea 4301
- Tras un año de trabajos, la línea vuelve a su ruta original y da servicio a la nueva estación de autobuses de Marolles-en-Hurepoix.
- Debido al tráfico de sentido único en la Rue du Général Leclerc en Vert-le-Petit, se ha añadido una nueva parada "Écoles" en dirección a Marolles-en-Hurepoix.
Línea 4305
- Reajustaron los horarios para cruzar más regularmente y mejores conexiones con el RER en la estación de Bouray.
- Creación de una nueva parada "Aeródromo" en Cerny.
Línea 4307
- Adaptaron los horarios para mejorar la regularidad y las conexiones con el RER en la estación de Mennecy.
- Tiempos de viaje actualizados, condiciones de tráfico, para viajar con más serenidad.
🎓 Líneas del colegio
Las líneas regulares de las escuelas (4321 a 4340) han sido revisadas :
- Ajuste de los tiempos de viaje según las condiciones del tráfico.
- El horario de apertura se adaptó a las entradas y salidas de los colegios.
En particular:
- 4332 : adición de un autobús adicional a las 7:50 a.m. desde la Rue de la Ferté para garantizar un asiento para todos los estudiantes.
- 4326 – 4327 – 4328 – 4346 : adaptación a los nuevos días de funcionamiento del instituto Marie Laurencin en Mennecy.
- 4323 : modificación del servicio a Cheptainville para una mejor distribución de alumnos
Solo la línea 4436 da servicio a las paradas "Calvaire" y "Mairie".
Consejos para viajar bien
- Anticipa tu trayecto consultando los horarios con antelación y la Información de Tráfico en https://www.iledefrance-mobilites.fr/ y recuerda suscribirte a las alertas de tu línea seleccionando el número de tu línea y haciendo clic en la campana "suscribirse a alertas"
- Llega a tu parada unos minutos antes de la hora indicada,
- Cuando llegue el autobús, indica al conductor que pare,
- Ten el billete preparado antes de subir al autobús (Navigo pass, Easy pass, tarjeta Imagine R, tarjeta de la escuela de autobús, etc.). Si no tienes billete, lleva cambio o compra un billete por SMS enviando: AUTOBÚS + número de línea al 93100),
- Al subir al autobús, valida tu billete para no infringir el autobús,
- Siéntate a bordo y recuerda agarrarte a las barras de agarre por tu seguridad,
- Solicita tu parada pulsando los botones del vehículo,
- Comprueba que no te hayas olvidado de nada antes de bajar,
- Bájate sano y salvo en tu parada.
¡Os deseamos a todos un excelente comienzo para el nuevo curso!