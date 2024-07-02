Este verano en Paris Saclay, vuestros horarios 100% digitalizados

Considera válidos tus horarios de verano desde el 15 de julio hasta el 26 de agosto de 2024

Tus líneas cambiarán al horario de verano del 15 de julio al 26 de agosto de 2024

Comprometidos con el respeto al medio ambiente, te ofrecemos la oportunidad de consultar tus horarios para el periodo de verano exclusivamente en línea:

  • La web de Île-de-France Mobilités > Info > News > Essonne > Paris-Saclay
  • En la aplicación IDF Mobilités

También puede contactarnos por teléfono: 0806 079 231

Excepcionalmente, si es necesario, los horarios pueden imprimirse bajo petición llamando al número anterior

Aquí encontrarás los horarios de tus líneas para el periodo de verano de 2024:

Ten en cuenta que tus líneas 9 y 91.06 tendrán horarios de verano que comenzarán el 22 de julio de 2024.

Línea 9 - Horario de verano del 22/07 al 26/08
Línea 91.06 - Horario de verano del 22/07 al 26/08

¡Buenas noticias para este verano! Tu línea 12 circulará entre el centro comercial Ulis 2 y la estación Courcelle-Lycée de la Vallée de lunes a sábado de 07:30 a 21:45 (Frecuencia: 1 autobús cada hora)

Línea 12 - Horario de verano del 15/07 al 26/08