Tus líneas cambiarán al horario de verano del 15 de julio al 26 de agosto de 2024
Comprometidos con el respeto al medio ambiente, te ofrecemos la oportunidad de consultar tus horarios para el periodo de verano exclusivamente en línea:
- La web de Île-de-France Mobilités > Info > News > Essonne > Paris-Saclay
- En la aplicación IDF Mobilités
También puede contactarnos por teléfono: 0806 079 231
Excepcionalmente, si es necesario, los horarios pueden imprimirse bajo petición llamando al número anterior
Ten en cuenta que tus líneas 9 y 91.06 tendrán horarios de verano que comenzarán el 22 de julio de 2024.
¡Buenas noticias para este verano! Tu línea 12 circulará entre el centro comercial Ulis 2 y la estación Courcelle-Lycée de la Vallée de lunes a sábado de 07:30 a 21:45 (Frecuencia: 1 autobús cada hora)