Noticias similares

Los equipos de vuestro territorio Vallée du Loing - Nemours acuden a reuniros con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre de 2025, para informaros sobre la oferta de transporte de vuestras líneas de autobús.

Esperamos verte en:

El 16 de septiembre de 2025 de 16:30 a 19:00 en la estación de Nemours.

19 de septiembre de 2025 de 16:30 a 19:00 en la estación de Nemours.

El 22 de septiembre de 2025 de 16:30 a 19:00 en la estación de Nemours.

Nuestros equipos también estarán encantados de responder a tus preguntas o solicitudes de información sobre los billetes de transporte y los servicios ofrecidos en la zona de Vallée du Loing - Nemours.

¡Esperamos ver a muchos de vosotros!

Para saber más sobre las noticias en tu zona, visita nuestra cuenta X: @Loing_IDFM