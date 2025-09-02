Los equipos de tu zona de Marne-la-Vallée vienen a reunirse con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre de 2025, para informarse sobre la oferta de transporte de vuestras líneas de autobús.

Esperamos verte en:

16 de septiembre de 2025 de 16:30 a 19:00 en la estación Lagny Thorigny

17 de septiembre de 2025 de 16:30 a 19:00 en la estación Marne-la-Vallée Chessy Nord

18 de septiembre de 2025 de 16:30 a 19:00 en la estación Bussy-Saint-Georges

19 de septiembre de 2025 de 16:30 a 19:00 en la estación Torcy

22 de septiembre de 2025 de 16:30 a 19:00 en la estación Val d'Europe

Nuestros equipos también estarán encantados de responder a sus preguntas o solicitudes de información sobre los billetes de transporte y los servicios que se ofrecen en la zona de Marne-la-Vallée.

¡Esperamos ver a muchos de vosotros!

Para saber más sobre las noticias en tu zona, visita nuestra cuenta X: @MLV_IDFM