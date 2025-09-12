[#SemaineEuropenneDeLaMobilité2025]



Cada año, del 16 al 22 de septiembre, la Semana Europea de la Movilidad tiene como objetivo #inciter a ciudadanos, organizaciones y comunidades de muchos países europeos a #opter por más formas #durables de #déplacements !



Lo que hacemos cada día 🚌🌍♻️🍃



Este año, la Semana Europea de la Movilidad se celebrará bajo el lema de la movilidad para todos. 🚌🚞🚋🚄🚲🚡



En el territorio de Pays Briard, varios proyectos, acciones e iniciativas van en esta dirección:



- Informamos, sensibilizamos y apoyamos a las personas en el avance hacia una movilidad más suave: durante toda la semana nuestros agentes de mediación están ahí para guiarte sobre las posibilidades disponibles en el territorio #PaysBriard durante nuestros tentempiés en la estación.

Se ofrecerán animaciones y se ganarán regalos. Consulta el programa.



- Trabajamos mano a mano con las autoridades locales para adaptar la oferta a las necesidades de los ciudadanos (creación, modificación de líneas, reubicación de puntos de parada) participando en la elaboración de planes de movilidad



- Renovamos regularmente nuestra flota optando por energías menos contaminantes, como el biometano (especialmente en el centro operativo de Brie-Comte-Robert)



- Apoyamos al Departamento de Seine-et-Marne y a los establecimientos públicos en la seguridad de puntos de servicio y apoyo multimodales (Reestructuración de la estación de autobuses Boissy-Saint-Leger, creación de un aparcamiento seguro para bicicletas en la estación de Mormant,...)



¡Nos vemos pronto en la cadena para hablar de ello mientras tomamos un tentempié! 😊