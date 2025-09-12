Semana Europea de la Movilidad 2025

Publicado el

Lectura 2 min

Del 16 al 21 de septiembre de 2025, los equipos de tu región acudirán a reunirse contigo con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

Horario de la semana

[#SemaineEuropenneDeLaMobilité2025]

Cada año, del 16 al 22 de septiembre, la Semana Europea de la Movilidad tiene como objetivo #inciter a ciudadanos, organizaciones y comunidades de muchos países europeos a #opter por más formas #durables de #déplacements !

Lo que hacemos cada día 🚌🌍♻️🍃

Este año, la Semana Europea de la Movilidad se celebrará bajo el lema de la movilidad para todos. 🚌🚞🚋🚄🚲🚡

En el territorio de Pays Briard, varios proyectos, acciones e iniciativas van en esta dirección:

- Informamos, sensibilizamos y apoyamos a las personas en el avance hacia una movilidad más suave: durante toda la semana nuestros agentes de mediación están ahí para guiarte sobre las posibilidades disponibles en el territorio #PaysBriard durante nuestros tentempiés en la estación.

Se ofrecerán animaciones y se ganarán regalos. Consulta el programa.

- Trabajamos mano a mano con las autoridades locales para adaptar la oferta a las necesidades de los ciudadanos (creación, modificación de líneas, reubicación de puntos de parada) participando en la elaboración de planes de movilidad

- Renovamos regularmente nuestra flota optando por energías menos contaminantes, como el biometano (especialmente en el centro operativo de Brie-Comte-Robert)

- Apoyamos al Departamento de Seine-et-Marne y a los establecimientos públicos en la seguridad de puntos de servicio y apoyo multimodales (Reestructuración de la estación de autobuses Boissy-Saint-Leger, creación de un aparcamiento seguro para bicicletas en la estación de Mormant,...)

¡Nos vemos pronto en la cadena para hablar de ello mientras tomamos un tentempié! 😊

Para saber más y encontrar toda la información y noticias de tráfico en tu zona, visita la cuenta X (antes Twitter): @PaysBriard_IDFM