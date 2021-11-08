Para viajar de forma más agradable, hay normas que todos deben respetar a bordo de los autobuses:
"Regla N°1: Sigo siendo cortés en el transporte"
¡ Un "hola" sincero es tan bonito!
"Regla nº 2: bajo el volumen de mis dispositivos"
(teléfono, auriculares, altavoz Bluetoooth...). Otros usuarios no necesitan saber de mis gustos musicales
"Regla N°3: dejo mi casa libre a quien la necesite más que yo"
Si estuviera en una situación con movilidad reducida, ¡estaría encantado con este gesto!
"Regla nº4: Doblo el carrito cuando entro en el vehículo"
Mi hijo estará seguro en mis brazos.
"Regla N°5: Señalo mi petición para que me detenga mucho antes de llegar y no en el último momento"
Una parada repentina en el último momento puede ser peligrosa.
"Regla nº6: No dejo mi basura en el autobús"
¡Viajar en un autobús limpio es maravilloso!
"Regla nº 7: No consumo comida ni bebida a bordo del autobús"
Sentarse en un asiento sucio no es agradable...