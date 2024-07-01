Horarios de verano y nuevas características en tus líneas a partir del 8 de julio de 2024

Publicado el

Lectura 1 min

Infórmate sobre los horarios de verano de tus líneas y las novedades en tu zona

Nuevas características en tus líneas desde el 8 de julio

Línea 482:

  • La parada Gare de Thiais-Orly está creada en tu línea 482 para dar servicio al metro 14. Búscalo en la estación Thiais-Orly, en la rue du Dr Marie.
  • La parada Pont de Rungis se ha trasladado a la parada del mismo nombre en la línea 319, situada en la carretera hacia Fontainebleau
Mapa lineal 482
Mapa de la línea 482 del 8 de julio de 2024

Línea 282:

  • la sentencia de Clemenceau queda definitivamente eliminada.
    Por favor, consulte la Gare de Choisy y las paradas del 8 de mayo de 1945
Mapa de la línea 282 del 8 de julio de 2024

Horario de apertura de verano 2024

A continuación se pueden encontrar los horarios de tus líneas de autobús para el periodo comprendido entre el lunes 8 de julio y el domingo 1 de septiembre de 2024, incluidos

Línea 282
Línea 480
Línea 482
Línea 483
Línea Unicornio