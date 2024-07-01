Nuevas características en tus líneas desde el 8 de julio
Línea 482:
- La parada Gare de Thiais-Orly está creada en tu línea 482 para dar servicio al metro 14. Búscalo en la estación Thiais-Orly, en la rue du Dr Marie.
- La parada Pont de Rungis se ha trasladado a la parada del mismo nombre en la línea 319, situada en la carretera hacia Fontainebleau
Línea 282:
- la sentencia de Clemenceau queda definitivamente eliminada.
Por favor, consulte la Gare de Choisy y las paradas del 8 de mayo de 1945
Horario de apertura de verano 2024
A continuación se pueden encontrar los horarios de tus líneas de autobús para el periodo comprendido entre el lunes 8 de julio y el domingo 1 de septiembre de 2024, incluidos