Noticias similares

¡Todo lo que necesitas saber sobre tu nueva oferta de Autobús de la Noche!

¿Vas a volver con el último tren o con el RER? ¡Sal sin estrés, nuestros autobuses te acompañarán!



¡Tu autobús de la tarde te espera cuando llegues a la estación! Los autobuses vespertinos toman el relevo en tus líneas habituales y te dejan en tu parada.



Este nuevo servicio está disponible desde las estaciones de Poissy, Vernouillet-Verneuil y Les Mureaux y da servicio a las principales zonas residenciales de Poissy, Carrières-sous-Poissy, Verneuil, Vernouillet y Les Mureaux. Los horarios de salida coinciden con las últimas llegadas de los trenes de las líneas A y J del RER procedentes de París.