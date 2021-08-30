Noticias similares

¡Todo lo que necesitas saber sobre tu nueva oferta de Autobús de la Noche!
¿Vas a volver con el último tren o con el RER? ¡Sal sin estrés, nuestros autobuses te acompañarán!
¡Tu autobús de la tarde te espera cuando llegues a la estación! Los autobuses vespertinos toman el relevo en tus líneas habituales y te dejan en tu parada.
Este nuevo servicio está disponible desde las estaciones de Poissy, Vernouillet-Verneuil y Les Mureaux y da servicio a las principales zonas residenciales de Poissy, Carrières-sous-Poissy, Verneuil, Vernouillet y Les Mureaux. Los horarios de salida coinciden con las últimas llegadas de los trenes de las líneas A y J del RER procedentes de París.
Autobús vespertino - Poissy Este y Oeste
Desde la estación de Poissy (Parvis), se ofrecen 3 salidas en conexión con los trenes, de lunes a sábado (excluyendo festivos). Por la tarde , los autobuses nocturnos "Poissy Ouest y Poissy Est" sustituyen a las líneas regulares 6501, 6502 y 6503.
Las paradas que se encuentran en el sector Poissy Ouest son las siguientes: Poissy – Parvis Gare, La Coudraie, Château Maurice Clerc, Champ Gaillard, La Part Dieu, Montaigne, Lycée Le Corbusier, Villa Savoye, Blanche de Castille, Notre-Dame, Ursulines, Cimetière, Bussy, Corneille, Ronsard, Collège Les Grands Champs, Hôpital, Racine y Rhin-Danubio.
Las paradas que servían en el sector Poissy Est: Poissy – Parvis Gare, Le Cep, Commissariat, Péguy, Laurence Caroline, Lycée Adrienne Bolland, Avenue de Pontoise, Rue du Stade, Piscine Saint-Exupéry, Roland Le Nestour, Saint-Exupéry y Boulevard Robespierre.
Autobús vespertino - Carrières-sous-Poissy
Desde la estación de Poissy (Gare Routière Nord), se ofrecen 3 salidas en conexión con los trenes, de lunes a sábado (excluyendo festivos). El Bus Soir Carrières-sous-Poissy sustituye a las líneas regulares 6501 y 6516.
Las paradas que se ateven en el sector de Carrières-sous-Poissy son las siguientes: Poissy Gare Nord, Les Oiseaux - Parc du Peuple de l'herbe, Maison des Insectes Parc du Peuple de l'herbe, Port Saint-Louis, Vieille Ferme, Place Marcel Pagnol, Saint-Honoré, Flora Tristan, 8 de mayo de 1945, Saint-Louis, Château Vanderbilt, Maurice Evrard, Reine Blanche, Galiotte, Senette, EDF, 3 Tours, Esplanade, Frères Tissier y Les Fleurs.
Autobús vespertino - Estación Vernouillet-Verneuil
Desde la estación Vernouillet - Verneuil, se ofrecen 4 salidas en conexión con los trenes, de lunes a viernes (excluyendo festivos). Por la tarde , el Bus Soirée Vernouillet - Verneuil sustituye a las líneas regulares 6513, 6514 y 6515.
Las paradas que se ateven en el sector de Les Mureaux son las siguientes: estación de tren Vernouillet-Verneuil, Koenig, Europa, Le Parc, Avenue de Triel, Clos Hamelet, Pressoir, Clos des Vignes, Rond-Point des Rois, Terres Rouges, Collège Émile Zola, Fours à Chaux, Les Ormes, Maternelle Kosma, Capucines, Noyer, Tocqueville, Roma - d'Esparbes, Collège Jean Zay, Rue de Bazincourt, Abbé Masure, Mairie de Verneuil, Faisanderie, La Garenne, Chanteclair y Parc Noir.
Autobús vespertino - Gare des Mureaux
Desde la estación de Les Mureaux, se ofrecen 7 salidas en conexión con los trenes, de lunes a sábado (excluyendo festivos). El Bus Soir Les Mureaux sustituye a las líneas regulares 6504, 6506 y 6507.
Las paradas que se ateven en el sector de Les Mureaux son las siguientes: Gare des Mureaux, Médiathèque, Bougimonts Shopping Centre, Stendhal, Hauts de Grands Ouest, Paul Eluard, Pléiades, Collège Jean Vilar, Frédéric Mistral, Léon Fourcil, Espace des Habitants, Château de Bècheville, La Chêneraie, Bougimonts, Les Ateliers du Moulin, Vigne Blanche, Pôle Molière, CC Espace, Maryse Bastié, Chopin, Sablons, Condesa Route de Bouafle, Músicos, Centre Hospitalier - Accueil y FAM de Bécheville.
¿Cómo funciona el Autobús de la Noche?
Este servicio te permite regresar lo antes posible, las paradas se ofrecen bajo solicitud:
- Subes a bordo y validas tu billete
- Indicas tu parada en señal de luz al conductor
- El conductor adapta su ruta según las peticiones para llevarte a tu destino lo antes posible
Para obtener más información y conocer tus paradas de descenso, no dudes en consultar los folletos informativos.