Noticias similares

¡Las inscripciones para la tarjeta de transporte escolar en autobús (ex tarjeta Optile) para el año 2025/2026 estarán abiertas a partir del 10 de junio de 2025. A partir de ahora, infórmate más y suscríbete a esta tarjeta de transporte.
¿Para quién es la tarjeta del autobús escolar?
La tarjeta de transporte escolar (anteriormente llamada tarjeta Optile) es un billete de transporte válido solo para un viaje diario de ida y vuelta entre casa y colegio, que debe realizarse durante el periodo escolar.
(Esta tarjeta no permite viajar durante las vacaciones escolares).
Está destinado a estudiantes de secundaria y bachillerato que siguen una educación primaria o secundaria o una clase de preparación para aprendizajes.
Los alumnos de infantil y primaria no son elegibles para esta tarjeta de transporte.
Además, esta tarjeta es emitida por el operador de la red de autobuses tras una suscripción.
Otros billetes de transporte están disponibles en la web de Île-de-France Mobilités.
Requisitos de elegibilidad:
Para beneficiarse de la tarjeta del autobús escolar, deben cumplirse las siguientes condiciones:
- Reside en Île-de-France: solo se puede conservar una dirección de domicilio.
- Tener menos de 21 años el 1 de septiembre del año escolar de suscripción.
- Estar en la escuela con el estatus de estudiante externo o medio interno en secundaria o bachillerato.
- Domiciliar a 3 km o más del colegio (excepto en casos de exenciones de rutas peligrosas).
- La suscripción debe realizarse antes del 31 de octubre de 2025*
* Más allá de eso, solo se pueden examinar solicitudes relacionadas con una situación concreta (mudanza, cambio de establecimiento, etc.).
¿Cómo suscribirse o renovar la tarjeta del autobús escolar?
*Solo se procesarán las solicitudes completas. Cualquier archivo incompleto, ilegible o no conforme se enviará automáticamente a la familia.
*Solo se procesarán las solicitudes recibidas por correo. No se aceptarán solicitudes en el lugar.
Pasos de suscripción:
- Descargue abajo el archivo para imprimirlo y completarlo
> Todos los campos de las partes A/B/C son obligatorios, el campo D es opcional.
> El sello y la firma del colegio también son obligatorios para cualquier nueva suscripción.
- En un sobre, adjunta a tu archivo tu pago mediante cheque a nombre de TISSE
(detalles en la sección "precio de la tarjeta escolar optile")
> No se debe enviar ninguna foto, sobre presellado ni ningún otro elemento. No podemos garantizar que estos artículos sean devueltos.
- Envía tu solicitud por correo simple a la siguiente dirección:
TISSE - Servicio de Tarjetas Escolares
5 rue du Canal
91070 Bondoufle
- Recibe el mapa escolar lo antes posible en la dirección que nos has dado en el expediente.
Precio de la tarjeta de la escuela Optile:
El precio de la tarjeta escolar de Optile depende del número de secciones, es decir, una distancia calculada por Optile y Île-de-France mobilité, entre la dirección de salida y el colegio;
Para saber el número de secciones correspondientes al recorrido de su hijo, puede contactarnos por correo electrónico: [email protected] (indique Servicio Escolar en el asunto) y por teléfono en el 0 800 10 20 20.