Para algunos horarios, tomar la línea 31 ahora requiere reserva previa (TàD):
- ENTRE SEMANA de 9:00 a 16 :00 (antes de las 9:00 y después de las 16:00, puede seguir utilizando su línea simplemente yendo a su parada unos minutos antes de la hora de salida indicada en la hoja de horarios).
- SÁBADO todo el día
En los horarios que ofrece TàD, el servicio de paradas adicionales facilitará tu desplazamiento entre el barrio de Vélizy-le-Bas y el corazón de la ciudad de Vélizy-Villacoublay: a partir del 29 de agosto, podrás ir al Ayuntamiento y disfrutar de las tiendas y servicios del Mail, el Village y el distrito de Louvois sin necesidad de cambiar de autobús.
¿Cómo sé si necesito reservar mi autobús?
En mi folleto, las salidas que requieren reserva previa van acompañadas de la indicación "TàD" como en el ejemplo siguiente.
¡Para reservar es muy sencillo!
- Entra en la web de tad.idfmobilites.fr o descarga la app T&D de Île-de-France Mobilités en tu smartphone. Solo tienes que hacer eso:
- Crea tu cuenta
- Selecciona tu línea
- Indica la información de tu ruta: horario, parada de ascenso y parada de descenso deseada.
- O por teléfono al 09 70 80 96 63, de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.
Flexible y práctico, puedes reservar con 30 días de antelación al viaje y hasta 1 hora antes de la salida, según los horarios de las paradas indicados en el folleto de horarios de la línea 31.