Para algunos horarios, tomar la línea 31 ahora requiere reserva previa (TàD):

ENTRE SEMANA de 9:00 a 16 :00 (antes de las 9:00 y después de las 16:00, puede seguir utilizando su línea simplemente yendo a su parada unos minutos antes de la hora de salida indicada en la hoja de horarios).

SÁBADO todo el día

En los horarios que ofrece TàD, el servicio de paradas adicionales facilitará tu desplazamiento entre el barrio de Vélizy-le-Bas y el corazón de la ciudad de Vélizy-Villacoublay: a partir del 29 de agosto, podrás ir al Ayuntamiento y disfrutar de las tiendas y servicios del Mail, el Village y el distrito de Louvois sin necesidad de cambiar de autobús.