Explicación del servicio T&D de Courtaboeuf
Complementario a las líneas habituales, este servicio se ofrece en el parque empresarial Courtabœuf Paris-Saclay Park. Opera de lunes a viernes, de 6 a.m. a 7:15 p.m., con conexiones garantizadas cada 15 minutos.
No es necesario reservar desde la parada Château d'Eau.
En otras paradas, recuerda reservar tu transporte con una hora de antelación para que te recojan, ya que el conductor no para sin reserva.
Recibirás una confirmación de tu hora de recogida y llegada a tu destino en tu smartphone.
Puedes ver la aproximación del transbordador en tiempo real.
Al embarcar, simplemente presenta tu reserva al conductor y valida con tu billete habitual (Navigo pass, tarjeta Imagine R, Navigo Easy, etc.).
Ruta TàD Courtaboeuf con conexiones regulares
Puedes inscribirte y reservar tu viaje:
· En la aplicación móvil Île De France Mobilités
· En la plataforma regional tad.idfmobilites.fr
· Por teléfono de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00, en el 09 70 80 96 63
Encontrarás toda la información sobre este servicio en el folleto a continuación.
¡Nos vemos pronto en vuestros transbordadores!