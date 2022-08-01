Complementario a las líneas habituales, este servicio se ofrece en el parque empresarial Courtabœuf Paris-Saclay Park. Opera de lunes a viernes, de 6 a.m. a 7:15 p.m., con conexiones garantizadas cada 15 minutos.

No es necesario reservar desde la parada Château d'Eau.

En otras paradas, recuerda reservar tu transporte con una hora de antelación para que te recojan, ya que el conductor no para sin reserva.

Recibirás una confirmación de tu hora de recogida y llegada a tu destino en tu smartphone.

Puedes ver la aproximación del transbordador en tiempo real.

Al embarcar, simplemente presenta tu reserva al conductor y valida con tu billete habitual (Navigo pass, tarjeta Imagine R, Navigo Easy, etc.).