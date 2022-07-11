A partir del 1 de agosto de 2022, Île-de-France Mobilités lanzará gradualmente una nueva oferta de transporte público en los sectores de Étampois Sud-Essonne, Dourdannais en Hurepoix y Entre Juine y Renarde.

Puedes inscribirte y reservar tu atracción en una de las siguientes 3 plataformas:

- En la aplicación móvil "TàD Île-de-France Mobilités"

- En la plataforma regional dedicada a la tad.idfmobilites.fr de la DRT

- Por teléfono, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00, a las 09.70.80.96.63.

El TàD está abierto a todos: para usarlo, ¡con tu habitual billete de transporte regional es suficiente! (Pase Navigo, tarjeta Imagine R, billete T+...)

Es posible reservar con un mes de antelación y hasta 30 minutos antes de la salida.

En el sector de Étampois

El nuevo servicio de transporte bajo demanda de TàD Étampes es complementario a las líneas de autobús regulares. Esto permitirá viajar de 9 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes y de 9 a.m. a 8 p.m. los sábados entre la estación de Étampes y las paradas de autobús "Portes d'Étampes", "Salle des fêtes", "Hôpital" y:

- Zona occidental: Boissy-le-Sec, Boutervilliers, Chalo-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, Congerville-Thionville, Mérobert, Saint-Escobille y Saint-Hilaire.

- Zona sur: Abbéville-la-Rivière, Arrancourt, Boissy-la-Rivière, Fontaine-la-Rivière, Méréville, Saclas y Saint-Cyr-la-Rivière.

Tras reservar tu viaje, un vehículo te recogerá en la parada cercana y te dejará en la estación de tren de Étampes, Portes d'Étampes, Salle des fêtes o el hospital. Entonces puedes hacer el viaje en la dirección opuesta.

Desde el 30 de septiembre de 2022, se han creado dos nuevas paradas: Hameau Estouches en el municipio de Le Mérevillois y Bois Beau Champ en el municipio de Abbeville La Rivière.