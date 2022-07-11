A partir del 1 de agosto de 2022, Île-de-France Mobilités lanzará gradualmente una nueva oferta de transporte público en los sectores de Étampois Sud-Essonne, Dourdannais en Hurepoix y Entre Juine y Renarde.
Puedes inscribirte y reservar tu atracción en una de las siguientes 3 plataformas:
- En la aplicación móvil "TàD Île-de-France Mobilités"
- En la plataforma regional dedicada a la tad.idfmobilites.fr de la DRT
- Por teléfono, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00, a las 09.70.80.96.63.
El TàD está abierto a todos: para usarlo, ¡con tu habitual billete de transporte regional es suficiente! (Pase Navigo, tarjeta Imagine R, billete T+...)
Es posible reservar con un mes de antelación y hasta 30 minutos antes de la salida.
En el sector de Étampois
El nuevo servicio de transporte bajo demanda de TàD Étampes es complementario a las líneas de autobús regulares. Esto permitirá viajar de 9 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes y de 9 a.m. a 8 p.m. los sábados entre la estación de Étampes y las paradas de autobús "Portes d'Étampes", "Salle des fêtes", "Hôpital" y:
- Zona occidental: Boissy-le-Sec, Boutervilliers, Chalo-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, Congerville-Thionville, Mérobert, Saint-Escobille y Saint-Hilaire.
- Zona sur: Abbéville-la-Rivière, Arrancourt, Boissy-la-Rivière, Fontaine-la-Rivière, Méréville, Saclas y Saint-Cyr-la-Rivière.
Tras reservar tu viaje, un vehículo te recogerá en la parada cercana y te dejará en la estación de tren de Étampes, Portes d'Étampes, Salle des fêtes o el hospital. Entonces puedes hacer el viaje en la dirección opuesta.
Desde el 30 de septiembre de 2022, se han creado dos nuevas paradas: Hameau Estouches en el municipio de Le Mérevillois y Bois Beau Champ en el municipio de Abbeville La Rivière.
Descripción de cómo funciona el TàD d'Etampes
En la zona de Juine et Renarde / Lardy / Étréchy
El nuevo servicio de transporte bajo demanda TàD Lardy-Étrechy es complementario a las líneas de autobús regulares. Te permitirá viajar de 9 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes y de 9 a.m. a 8 p.m. los sábados:
- Entre las estaciones de Bouray y Lardy y los municipios de Boissy-sous-Saint-Yon y Torfou,
- Entre la estación de Étrechy, el centro comercial y Pont Royal y los municipios de Villeconin, Souzy-la-Briche, Mauchamps, Chauffour-lès-Étrechy, Auvers-Saint-Georges, Villeneuve-sur-Auvers y Boissy-le-Cutté.
Después de reservar tu transporte, un vehículo te recogerá en la parada cercana y te dejará en las estaciones y puntos de interés mencionados. Entonces puedes hacer el viaje en la dirección opuesta.
Descripción de cómo funciona la DRT Lardy / Étréchy
En el sector del Dourdannais
Debido a las dificultades para reclutar conductores, nos vemos obligados a suspender temporalmente el servicio de Transporte Demand-Responsive en Dourdan. Nos aseguraremos de mantenerte informado tan pronto como se reanude el servicio. Pedimos disculpas por cualquier molestia causada. También puedes seguir todas nuestras noticias en Twitter @EssonneSO_IDFM
El nuevo servicio de transporte bajo demanda de Dourdan te permitirá viajar desde las siguientes 3 zonas (luego podrás hacer el trayecto en sentido contrario):
- Zona Oriental: Val-Saint-Germain, Roinville, Saint-Cyr-sous-Dourdan y Sermaise.
- Zona sur: Authon-la-Plaine, Boissy-le-Sec, Chatignonville, Corbeuse, La Forêt-le-Roi, Les Granges-le-Roi, Plessis-Saint-Benoist y Richarville.
- Zona noreste: Breux-Jouy, Saint-Chéron, Saint-Sulpice-de-Favières y Saint-Yon.
· Para las zonas Este y Sur hacia la estación Dourdan, el hospital, la zona comercial y el "Château Syndicate" paran de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 8 p.m.
· Para las zonas este y sur hacia la estación de Dourdan, el hospital, la zona comercial, la parada "Château Syndicate", las ZA Madré y La Belette, Vaubenard, Lavoisier, l'Ermitage, Cité des Petits Prés y la parada "Rue Niepce / Beaurepaire" de 7 a 9 a.m. y de 5 p.m. a 8 p.m. de lunes a viernes,
· Para la zona noreste, hacia la estación de autopista Briis-sous-Forges y la estación de St Chéron, de lunes a viernes de 7 a 9 y de 17 a 20 h.
Descripción de cómo funciona el Dourdan TàD