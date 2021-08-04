Vexin Est On-Demand Transport se adapta a tus necesidades

Publicado el

Lectura 1 min

Reserva la hora que quieras, de 9 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes, durante todo el año (excepto festivos).

Transport on Demand opera con reserva, de 9 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes, durante todo el año (excepto festivos).

Las áreas de servicio del TàD Vexin Est

El Vexin Este TàD está dividido en 2 zonas. En ambas áreas, puedes pasar de un punto de interrupción existente a uno de los dos puntos de alimentación, y viceversa.

El Vexin Este TàD está dividido en 2 zonas. Se ofrecen dos puntos de alimentación por zona.

¿Cómo funciona el Transporte Responsivo a la Demanda?

Puedes inscribirte y luego reservar uno o más viajes, a la hora que prefieras, entre las 9 a.m. y las 5 p.m., de lunes a viernes, durante todo el año (excepto festivos):

  • en la aplicación móvil T&D Île-de-France Mobilités
  • en el andén tad.idfmobilites.fr
  • por teléfono, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00, a las 09.70.80.96.63.

Puedes reservar tu viaje con un mes de antelación y hasta una hora antes.

Este servicio está abierto a todo el mundo y todos los billetes de transporte de Île-de-France (Navigo pass, imagine R card, Navigo Easy pass cargado, etc.) son aceptados a bordo del TàD Vexin Est.

Descubre el Transporte Responsivo a la Demanda en Vexin Est

 -  1.1 MB
Información y reservas
Descarga la app desde GOOGLE Play
Descarga la app desde la App Store

Noticias similares