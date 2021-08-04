Noticias similares

Transport on Demand opera con reserva, de 9 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes, durante todo el año (excepto festivos).
Las áreas de servicio del TàD Vexin Est
El Vexin Este TàD está dividido en 2 zonas. En ambas áreas, puedes pasar de un punto de interrupción existente a uno de los dos puntos de alimentación, y viceversa.
El Vexin Este TàD está dividido en 2 zonas. Se ofrecen dos puntos de alimentación por zona.
¿Cómo funciona el Transporte Responsivo a la Demanda?
Puedes inscribirte y luego reservar uno o más viajes, a la hora que prefieras, entre las 9 a.m. y las 5 p.m., de lunes a viernes, durante todo el año (excepto festivos):
- en la aplicación móvil T&D Île-de-France Mobilités
- en el andén tad.idfmobilites.fr
- por teléfono, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00, a las 09.70.80.96.63.
Puedes reservar tu viaje con un mes de antelación y hasta una hora antes.
Este servicio está abierto a todo el mundo y todos los billetes de transporte de Île-de-France (Navigo pass, imagine R card, Navigo Easy pass cargado, etc.) son aceptados a bordo del TàD Vexin Est.