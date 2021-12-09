> ¿Cómo funciona?
¡Ahora puedes comprar un billete de transporte sin papel por SMS!
- Envía el código ARGBDS al 93100 vía SMS
- Recibe tu ticket SMS
- Viaja en tu línea
Válido por 1 hora sin conexiones, con un coste de 2,50 euros desde el 1 de enero de 2023 (+ posible coste de SMS para suscripciones móviles sin incluir SMS ilimitados). Este servicio está disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free.
El Ticket de Abordaje SMS se vende exclusivamente de forma individual en la red de autobuses. Para viajar dentro de la zona de Argenteuil - Boucles de Seine, simplemente envía a ARGBDS al 93 100 y recibe un billete en forma de SMS. Se te cargará a tu factura del móvil.
Para saber más sobre los diferentes billetes de transporte, visita la página web:
Sección Île-de-France Mobilités > Prices.
> ¿Por qué el código "ARGBDS"?
El código del ticket SMS debería ser fácil de recordar.
Entonces... ¡ARGBDS como Argenteuil Boucles de Seine!
ARG = Argenteuil
BDS = Boucles de Seine