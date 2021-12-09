> ¿Cómo funciona?

¡Ahora puedes comprar un billete de transporte sin papel por SMS!

Envía el código ARGBDS al 93100 vía SMS Recibe tu ticket SMS Viaja en tu línea

Válido por 1 hora sin conexiones, con un coste de 2,50 euros desde el 1 de enero de 2023 (+ posible coste de SMS para suscripciones móviles sin incluir SMS ilimitados). Este servicio está disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free.

El Ticket de Abordaje SMS se vende exclusivamente de forma individual en la red de autobuses. Para viajar dentro de la zona de Argenteuil - Boucles de Seine, simplemente envía a ARGBDS al 93 100 y recibe un billete en forma de SMS. Se te cargará a tu factura del móvil.

Para saber más sobre los diferentes billetes de transporte, visita la página web:

Sección Île-de-France Mobilités > Prices.

> ¿Por qué el código "ARGBDS"?

El código del ticket SMS debería ser fácil de recordar.

Entonces... ¡ARGBDS como Argenteuil Boucles de Seine!

ARG = Argenteuil

BDS = Boucles de Seine