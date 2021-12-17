No hay cambios, salvo un teléfono, ¡opta por el ticket SMS!

Publicado el

Lectura 1 min

Si no llevas cambio y quieres coger el autobús, no te asustes, ¡puedes comprar un billete SMS con tu móvil!

Entrada por SMS Mtmorency

¿Sin cambios? Para comprar tu entrada por SMS, envía a MTMORENCY al 93100

¿Cómo funciona?

  1. Envía el código MTMORENCY por SMS al 93100,
  2. Recibirás un ticket SMS a cambio,
  3. Poder viajar en nuestras líneas con total tranquilidad.

Por un coste de 2,50 €*, el billete SMS le permitirá viajar durante 1 hora sin tener que embarcar en nuestros autobuses. El precio del billete se debitará de tu factura telefónica.

Este servicio está disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free.

*+ posible coste de SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitados.

¡Buen viaje con nuestras líneas!