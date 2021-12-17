¿Sin cambios? Para comprar tu entrada por SMS, envía a MTMORENCY al 93100
¿Cómo funciona?
- Envía el código MTMORENCY por SMS al 93100,
- Recibirás un ticket SMS a cambio,
- Poder viajar en nuestras líneas con total tranquilidad.
Por un coste de 2,50 €*, el billete SMS le permitirá viajar durante 1 hora sin tener que embarcar en nuestros autobuses. El precio del billete se debitará de tu factura telefónica.
Este servicio está disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free.
*+ posible coste de SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitados.
También puedes encontrar toda nuestra actividad en Twitter: @Mtmorency_IDFM
¡Buen viaje con nuestras líneas!