¿Cómo funciona?

Envía el código MTMORENCY por SMS al 93100, Recibirás un ticket SMS a cambio, Poder viajar en nuestras líneas con total tranquilidad.

Por un coste de 2,50 €*, el billete SMS le permitirá viajar durante 1 hora sin tener que embarcar en nuestros autobuses. El precio del billete se debitará de tu factura telefónica.

Este servicio está disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free.

*+ posible coste de SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitados.

También puedes encontrar toda nuestra actividad en Twitter: @Mtmorency_IDFM

¡Buen viaje con nuestras líneas!