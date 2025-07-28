¡Todos los horarios para el inicio del curso escolar, las líneas en el territorio de Pays Briard ya están disponibles!

Tus líneas reanudarán sus horarios de invierno el 1 de septiembre.

Se han hecho ajustes en las siguientes líneas:

Línea 3117 : Adición de las paradas "Village nature à Serris" y "Gare de Verneuil-l'Etang" en la línea regular 3117, para sustituir el servicio de transporte bajo demanda "Fontenay-Trésigny - Serris".

: Adición de las paradas "Village nature à Serris" y "Gare de Verneuil-l'Etang" en la línea regular 3117, para sustituir el servicio de transporte bajo demanda "Fontenay-Trésigny - Serris". Línea 3146 : Aplazamiento del trayecto de las 12:45 p.m. desde "Collège Vermay hasta Tournan-en-Brie" (hasta las 12:50 p.m.) para permitir una conexión con la línea 3115 en "Gare de Gretz-Armainvilliers".

: Aplazamiento del trayecto de las 12:45 p.m. desde "Collège Vermay hasta Tournan-en-Brie" (hasta las 12:50 p.m.) para permitir una conexión con la línea 3115 en "Gare de Gretz-Armainvilliers". Línea 3119: Adición de la parada "Chemin des Bois" en la localidad de Marles-en-Brie: en dirección a la Gare de Tournan para el viaje de las 7:40 a.m. y en dirección a Marles-en-Brie para el viaje de 13:10, 17:02 y 18:00.

Adición de la parada "Chemin des Bois" en la localidad de Marles-en-Brie: en dirección a la Gare de Tournan para el viaje de las 7:40 a.m. y en dirección a Marles-en-Brie para el viaje de 13:10, 17:02 y 18:00. Línea 3131: Implementación de una única ruta por la mañana y por la tarde.

Implementación de una única ruta por la mañana y por la tarde. Líneas 3124, 3140, 3106, 3126: La decisión "Centre Culturel de Melun" pasa a llamarse "Tribunal Administratif".

Te invitamos a descargar tus horarios para tomar nota de estos ajustes y adaptar tus viajes en consecuencia.