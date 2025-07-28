¡Tus horas de vuelta al cole están disponibles!

¡Prepárate para el inicio del nuevo curso escolar descargando tus horarios de autobuses!

¡Todos los horarios para el inicio del curso escolar, las líneas en el territorio de Pays Briard ya están disponibles!

Tus líneas reanudarán sus horarios de invierno el 1 de septiembre.

Se han hecho ajustes en las siguientes líneas:

  • Línea 3117 : Adición de las paradas "Village nature à Serris" y "Gare de Verneuil-l'Etang" en la línea regular 3117, para sustituir el servicio de transporte bajo demanda "Fontenay-Trésigny - Serris".
  • Línea 3146: Aplazamiento del trayecto de las 12:45 p.m. desde "Collège Vermay hasta Tournan-en-Brie" (hasta las 12:50 p.m.) para permitir una conexión con la línea 3115 en "Gare de Gretz-Armainvilliers".
  • Línea 3119: Adición de la parada "Chemin des Bois" en la localidad de Marles-en-Brie: en dirección a la Gare de Tournan para el viaje de las 7:40 a.m. y en dirección a Marles-en-Brie para el viaje de 13:10, 17:02 y 18:00.
  • Línea 3131: Implementación de una única ruta por la mañana y por la tarde.
  • Líneas 3124, 3140, 3106, 3126: La decisión "Centre Culturel de Melun" pasa a llamarse "Tribunal Administratif".

Te invitamos a descargar tus horarios para tomar nota de estos ajustes y adaptar tus viajes en consecuencia.