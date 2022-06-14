¡Todo lo que necesitas saber sobre tu nueva oferta de autobús nocturno!

A partir del 29 de agosto, tu autobús vespertino te esperará a tu llegada en la estación de Versalles Chantiers para llevarte de vuelta a tu casa en Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas o Bièvres .

Partiendo de la estación Versailles Chantiers, el autobús vespertino ofrece 7 salidas de lunes a domingo de 20:30 a 23:30 (es decir, cada 30 minutos) a las paradas 11, 15, 32, 33 y 264 en los distritos de Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas y Bièvres.

Saliendo del andén G de la estación de autobuses, el Bus Soirée ofrece conexiones fáciles con trenes (RER C, Transilien N y U, TER) y autobuses que sirven al centro de Versalles (1 y 2).