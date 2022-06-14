Autobús nocturno de Versalles Chantiers: salid por la tarde, ¡os traemos de vuelta!

Publicado el

Lectura 1 min

¿Llegas tarde a casa en tren o en RER? ¡Sal sin estrés, nuestros autobuses te acompañarán!

¡Todo lo que necesitas saber sobre tu nueva oferta de autobús nocturno!

A partir del 29 de agosto, tu autobús vespertino te esperará a tu llegada en la estación de Versalles Chantiers para llevarte de vuelta a tu casa en Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas o Bièvres .

Partiendo de la estación Versailles Chantiers, el autobús vespertino ofrece 7 salidas de lunes a domingo de 20:30 a 23:30 (es decir, cada 30 minutos) a las paradas 11, 15, 32, 33 y 264 en los distritos de Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas y Bièvres.

Saliendo del andén G de la estación de autobuses, el Bus Soirée ofrece conexiones fáciles con trenes (RER C, Transilien N y U, TER) y autobuses que sirven al centro de Versalles (1 y 2).

¿Cómo funciona el autobús de la tarde?

Este nuevo servicio te permite regresar lo antes posible y las paradas se ofrecen bajo demanda:

  1. En la estación de Versalles Chantiers, me subo al autobús
  2. Valido mi entrada
  3. Le indico al conductor mi parada en señal
  4. El conductor adapta su itinerario según las peticiones de los pasajeros.

El +: este servicio funciona sin reserva previa y se aceptan todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités.

Autobús nocturno de Versailles Chantiers - Folleto

 -  2.2 MB