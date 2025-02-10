Regla nº 1: Prioridad al tranvía en todas las circunstancias
Regla nº 2: La vía del tranvía está estrictamente reservada para ella
Regla nº 3: En los cruces, revisa los puntos ciegos
Regla nº 4: Un tranvía puede ocultar a otro
Tranvía y seguridad: los reflejos adecuados alrededor de la T9
Ten cuidado cerca del tranvía, pesa hasta 30 rinocerontes. Aquí tienes algunas instrucciones que debes seguir para tu seguridad al viajar cerca de las vías del tranvía.
