Tranvía y seguridad: los reflejos adecuados alrededor de la T9

Publicado el

Lectura 1 min

Ten cuidado cerca del tranvía, pesa hasta 30 rinocerontes. Aquí tienes algunas instrucciones que debes seguir para tu seguridad al viajar cerca de las vías del tranvía.

Regla nº 1: Prioridad al tranvía en todas las circunstancias

Regla nº 2: La vía del tranvía está estrictamente reservada para ella

Regla nº 3: En los cruces, revisa los puntos ciegos

Regla nº 4: Un tranvía puede ocultar a otro

¡Sigue la cuenta de tu línea en X para mantenerte informado!