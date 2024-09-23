Noticias similares

Modificación del trazado de la línea 5 - POISSY Gare Sud – POISSY Boulevard Rose
El trazado de la línea 5 está cambiando y terminará en la parada Gare Sud de Poissy (andén 3C).
Las paradas La Bruyère, Orée du Bois, Péguy, Commissariat, Le Cep, Rue au Pain, Parvis Gare, Gambetta y Rue de la Marne ya no serán atendidas.
Se atenderán 4 nuevas paradas:
- Distrito de Noailles (boulevard Robespierre),
- Boulevard Robespierre (parada de las líneas 3 y 55),
- Boulevard Rose (frente al túnel que conduce al distrito de La Bruyère),
- Sorbiers (en la intersección entre la Rue des Sorbiers y el Boulevard Rose).
La sentencia Foch Justice ha sido pospuesta en rue de la Justice.
Descubre la nueva ruta y horario de tu línea a continuación:
Diagrama de la línea 5 del 30 de septiembre de 2024
Modificación del trazado de la línea 57 - POISSY Lycée Le Corbusier – POISSY Boulevard Rose
La salida de la línea 57 será en la parada Boulevard Rose.
Las paradas La Bruyère, Orée du Bois, Ernest Lavisse, Grande Ceinture, Péguy y Commissariat ya no estarán atendidas.
La salida de la mañana será a las 7:45.
Desde el Lycée Le Corbusier, la línea 57 dará servicio a la parada Le Cep.
Descubre la nueva ruta y horario de tu línea a continuación:
Refuerzo de la línea 1 - CARRIÈRES-SOUS-POISSY Maison des Insectes – Parc du Peuple de l'herbe – estación SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Para apoyar estos cambios y satisfacer las necesidades de todos los pasajeros, la línea 1 se reforzará a partir del 30 de septiembre por la mañana entre las 7:00 y las 9:30 y por la tarde entre las 16:30 y las 19:00, de lunes a viernes.
Descubre el nuevo horario de tu línea a continuación.
Los nuevos horarios de tus líneas pueden consultarse en la sección Movimientos de Rueda del portal Île-de-France Mobilités.
Te agradecemos tu comprensión.