Noticias similares

Tranvía T13: nuevas rutas en las líneas 5 y 57

Debido a las obras realizadas como parte de la ampliación del tranvía T13 en el distrito de La Bruyère, las rutas de las líneas 5 y 57 se han adaptado y la línea 1 reforzada a partir del lunes 30 de septiembre de 2024.

Modificación del trazado de la línea 5 - POISSY Gare Sud – POISSY Boulevard Rose

El trazado de la línea 5 está cambiando y terminará en la parada Gare Sud de Poissy (andén 3C).

Las paradas La Bruyère, Orée du Bois, Péguy, Commissariat, Le Cep, Rue au Pain, Parvis Gare, Gambetta y Rue de la Marne ya no serán atendidas.

Se atenderán 4 nuevas paradas:

  • Distrito de Noailles (boulevard Robespierre),
  • Boulevard Robespierre (parada de las líneas 3 y 55),
  • Boulevard Rose (frente al túnel que conduce al distrito de La Bruyère),
  • Sorbiers (en la intersección entre la Rue des Sorbiers y el Boulevard Rose).

La sentencia Foch Justice ha sido pospuesta en rue de la Justice.

Descubre la nueva ruta y horario de tu línea a continuación:

Diagrama de la línea 5 del 30 de septiembre de 2024
Horario: línea 5 a partir del 30 de septiembre de 2024

 -  1.7 MB

Modificación del trazado de la línea 57 - POISSY Lycée Le Corbusier – POISSY Boulevard Rose

La salida de la línea 57 será en la parada Boulevard Rose.

Las paradas La Bruyère, Orée du Bois, Ernest Lavisse, Grande Ceinture, Péguy y Commissariat ya no estarán atendidas.

La salida de la mañana será a las 7:45.

Desde el Lycée Le Corbusier, la línea 57 dará servicio a la parada Le Cep.

Descubre la nueva ruta y horario de tu línea a continuación:

Horario: línea 57 a partir del 30 de septiembre de 2024

 -  905.4 KB

Refuerzo de la línea 1 - CARRIÈRES-SOUS-POISSY Maison des Insectes – Parc du Peuple de l'herbe – estación SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Para apoyar estos cambios y satisfacer las necesidades de todos los pasajeros, la línea 1 se reforzará a partir del 30 de septiembre por la mañana entre las 7:00 y las 9:30 y por la tarde entre las 16:30 y las 19:00, de lunes a viernes.

Descubre el nuevo horario de tu línea a continuación.

Horario línea 1 desde el 30 de septiembre de 2024

 -  7.5 MB

Los nuevos horarios de tus líneas pueden consultarse en la sección Movimientos de Rueda del portal Île-de-France Mobilités.

Te agradecemos tu comprensión.

