Noticias similares

El trazado de la línea 5 está cambiando y terminará en la parada Gare Sud de Poissy (andén 3C).

Las paradas La Bruyère, Orée du Bois, Péguy, Commissariat, Le Cep, Rue au Pain, Parvis Gare, Gambetta y Rue de la Marne ya no serán atendidas.

Se atenderán 4 nuevas paradas:

Distrito de Noailles (boulevard Robespierre),

Boulevard Robespierre (parada de las líneas 3 y 55),

Boulevard Rose (frente al túnel que conduce al distrito de La Bruyère),

Sorbiers (en la intersección entre la Rue des Sorbiers y el Boulevard Rose).

La sentencia Foch Justice ha sido pospuesta en rue de la Justice.

Descubre la nueva ruta y horario de tu línea a continuación: