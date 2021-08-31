Noticias similares

Tu Transporte bajo Demanda Meulan - Les Mureaux

Publicado el

  -  

Actualizado el

Lectura 2 min

¡Aprovecha el transporte de respuesta a la demanda desde Meulan - Les Mureaux! ¡Book, te recogeremos cerca de ti!

Todo sobre el transporte a la demanda desde Meulan - Les Mureaux

¡On-Demand Transport viene a recogerte!

El TàD de Meulan - Les Mureaux es un servicio de transporte adicional mediante reserva. Este servicio DRT se ofrece en zonas donde el transporte público convencional no es adecuado.

El servicio DRT Meulan - Les Mureaux está organizado en dos zonas diferentes para las principales paradas y centros de interés en Meulan-en-Yvelines y Les Mureaux.

  • Zona 1 : el TàD sirve a Évecquemont, Gaillon-sur-Montcient, Hardricourt (alturas), Mézy-sur-Seine (alturas), Seraincourt y Tessancourt-sur-Aubette hasta Meulan-en-Yvelines y Hardricourt (paradas en "Hardricourt Centre Commercial Vexin", "Gare de Meulan-Hardricourt", "Arquebuse" y "Place du Vexin")
  • Zona 2: el TàD da servicio a Flins-sur-Seine, Bouafle y Chapet hasta LesMureaux(paradas "Gare des Mureaux", "Centre Hospitalier - Accueil", "FAM de Bécheville" y "Centre Commercial Espace")

¿Cómo funciona?

Después de reservar tu transporte, un vehículo te recoge en una parada cercana y te deja en un punto de interés en el territorio que elijas. El servicio opera de 9:00 a 18:30 horas, de lunes a sábado (excepto festivos).

El TàD es accesible para cualquiera que tenga un billete de transporte válido (Navigo Pass, Imagine R Card, T+ Ticket, etc.). Como es complementario a la red de autobuses, le invitamos a consultar nuestro folleto en la web para conocer los servicios del ayuntamiento.

¡Reservar tu viaje es fácil!

Puedes inscribirte y reservar tu atracción en una de las siguientes 3 plataformas:

  • En la aplicación móvil "TàD Île-de-France Mobilités"
  • En la web dedicada a la DRT: tad.idfmobilites.fr
  • Por teléfono al 09 70 80 96 63 (servicio abierto de lunes a viernes de 9 a 18 horas)

Para máxima comodidad, puedes reservar tuviaje desde 1 hora hasta 30 días antes.

Folleto informativo y lista de paradas atendidas por el servicio de transporte Demand-Responsive Meulan - Les Mureaux

 -  3.3 MB

