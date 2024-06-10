Para formar parte de un enfoque de RSC eco-responsable y limitar nuestros residuos, hemos decidido no imprimir los calendarios para el verano de 2024.

Pero no te asustes, puedes encontrarlos muy fácilmente.

¿Dónde puedo encontrar mis horarios?

Puedes consultar tus horarios de apertura:

- En la web haciendo clic aquí

- En la aplicación Île-de-France Mobilités

- En tu punto de parada

- Desde nuestro centro de atención al cliente en el 0 806 079 357

- Escaneando el código QR en cada parada para encontrar en tiempo real los próximos pasos de autobús y seguir su llegada en el mapa.

Su horario desde el lunes 8 de julio hasta el sábado 24 de agosto de 2024:

Las líneas 415 y 418, que dan servicio a las escuelas, no circulan durante el verano.

Actualizado en X (Twitter): @Bievre_IDFM

¡Te deseamos un gran verano en nuestras líneas!