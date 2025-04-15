¡Una competición 100% chocolate! Se publicará una foto de un baúl lleno de bombones: depende de ti adivinar su peso total (contenido y contenido). La competición está abierta a todo el mundo.
Para participar :
- Escanea el código QR o accede a nuestra cuenta X: @PoissyMur_IDFM
- Adivina el peso de la cesta
- Comenta tu presupuesto debajo de la publicación
- ¡El participante más cercano al peso real gana la canasta!
Las reglas de la competición se pueden encontrar al final de la página.
¡Mucha suerte a todos!