¡Adivina el peso de la cesta y gana!

El territorio Poissy - Les Mureaux te ofrece un juego tan sencillo como gourmet en su cuenta X. Intenta ganar una bonita cesta llena de bombones del 16 al 21 de abril de 2025 adivinando su peso... al gramo más cercano. ¡Tú decides!

¡Una competición 100% chocolate! Se publicará una foto de un baúl lleno de bombones: depende de ti adivinar su peso total (contenido y contenido). La competición está abierta a todo el mundo.

Para participar :

  • Escanea el código QR o accede a nuestra cuenta X: @PoissyMur_IDFM
  • Adivina el peso de la cesta
  • Comenta tu presupuesto debajo de la publicación
  • ¡El participante más cercano al peso real gana la canasta!

Las reglas de la competición se pueden encontrar al final de la página.

¡Mucha suerte a todos!

Reglas del concurso

