¡Una competición 100% chocolate! Se publicará una foto de un baúl lleno de bombones: depende de ti adivinar su peso total (contenido y contenido). La competición está abierta a todo el mundo.

Para participar :

Escanea el código QR o accede a nuestra cuenta X: @PoissyMur_IDFM

Adivina el peso de la cesta

Comenta tu presupuesto debajo de la publicación

¡El participante más cercano al peso real gana la canasta!

Las reglas de la competición se pueden encontrar al final de la página.

¡Mucha suerte a todos!