Con la renumeración de las líneas, descubre el nuevo código SMS de Ticket en el Territorio de Pays Briard a partir del 17 de febrero de 2025. A bordo, no necesitas cambio, ¡puedes comprar un billete de autobús con un simple SMS! La renumeración de las líneas va acompañada de un nuevo código SMS, con un código por línea.

¿Cómo funciona?

  1. Código de envío
  2. BUS + Número de línea en 93100 por SMS, por ejemplo BUS3101, BUS3139, BUSN142..
  3. -Para DRTs: TAD31 a 93100 por SMS
    -Para autobuses nocturnos: SOIR31 a 93100 por SMS
  4. Recibe tu ticket SMS
  5. Viaja en tu línea

Válido por 1 hora sin conexión a un coste de 2,50 euros (+ posible coste del SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitado). Este servicio está disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free.

El Ticket de Embarque SMS se vende exclusivamente de forma individual en la línea de autobús utilizada.  Se te cargará a tu factura del móvil.

¿Aún tienes preguntas? Nuestros agentes de control y humanización están presentes en la red para apoyarte e informarte.

