¿Cómo funciona?
- Código de envío
- BUS + Número de línea en 93100 por SMS, por ejemplo BUS3101, BUS3139, BUSN142..
- -Para DRTs: TAD31 a 93100 por SMS
-Para autobuses nocturnos: SOIR31 a 93100 por SMS
- Recibe tu ticket SMS
- Viaja en tu línea
Válido por 1 hora sin conexión a un coste de 2,50 euros (+ posible coste del SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitado). Este servicio está disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free.
El Ticket de Embarque SMS se vende exclusivamente de forma individual en la línea de autobús utilizada. Se te cargará a tu factura del móvil.
¿Aún tienes preguntas? Nuestros agentes de control y humanización están presentes en la red para apoyarte e informarte.