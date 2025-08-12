¡Un nuevo código SMS Ticket en la zona de Poissy - Les Mureaux!

Con la renumeración de las líneas, descubre el nuevo código SMS de billetes en el territorio Poissy - Les Mureaux a partir del 25 de agosto de 2025. A bordo, no necesitas cambio, ¡puedes comprar un billete de autobús con un simple SMS!

¿Cómo funciona?

  1. Código de envío:
  • BUS + Número de línea en 93100 por SMS, por ejemplo, BUS6501, BUS6542, BUSN155...
  • Para TàD: TAD65 a 93100 por SMS
  • Para autobuses nocturnos: SOIR65 a 93100 por SMS
  1. Recibe tu ticket SMS

Válido por 1 hora sin conexión a un coste de 2,50 euros (+ posible coste del SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitado). Este servicio está disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free.

El Ticket de Embarque SMS se vende exclusivamente de forma individual en la línea de autobús utilizada.  Se te cargará a tu factura del móvil.

¿Aún tienes preguntas? Nuestros agentes están presentes en las líneas para apoyarte e informarte.

