Noticias similares

Solo se trata de las líneas que sirven a la estación de autobuses (Place du 8 mai 1945).
El servicio a las paradas "Gare des Mureaux - RD 43" y "Gare des Mureaux - Gambetta" sigue siendo idéntico.
Líneas que no cambian de andén:
Líneas 4, 23, Express A14 y Bus Soir Les Mureaux.
Las líneas de las otras compañías: 17, 28, 38, 41, Extrême Soirée y N151.
Líneas que cambian de andén:
Líneas 21, 22, 25, 26, 43, 58, 60, 67, 68, 70, 92, X419, Express 100 y TàD Meulan-Les Mureaux.
¿Por qué estos cambios?
Este nuevo plan de distribución de rutas permitirá un mejor tráfico de vehículos y un acoplamiento más fácil en las distintas paradas.
Los responsables de información estarán presentes en el lugar los días 29 y 30 de agosto, así como los días 2 y 3 de septiembre de 2024, para guiarle e informarle.