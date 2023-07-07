Noticias similares

A partir del 1 de agosto, 3 nuevas rutas 3207, 3208 y 3209 reemplazan sus rutas 9B, 9C y 9D
La red urbana de Provins revisada para mayor legibilidad
La red urbana de Provins es objeto de modificaciones para mejorar la legibilidad:
- La oferta se simplifica con 3 nuevas líneas que operan con la misma ruta hacia y desde el aeropuerto, reemplazando las líneas 9A, 9B, 9C, 9D y 9E
- La red se extiende hasta Poigny
- Se crearon nuevas paradas en Provins y Poigny
- La intermodalidad mejora con el tren P en las estaciones de Provins y Champbenoist-Poigny
- La frecuencia de los autobuses se ha incrementado
En detalle
- Creación de una línea regular 3207 que conecta la parada Ville Haute con la estación Provins, que opera de lunes a sábado con una frecuencia de 30 a 40 minutos en hora punta y 60 minutos fuera de hora punta.
- Creación de una línea regular 3208 que conecta la parada Marcel Rougemont con la estación Champbenoist – Poigny, que opera de lunes a sábado, cada 15 minutos de frecuencia durante la hora punta / 60 minutos fuera de las horas punta)
- Creación de una línea 3209 que opera de lunes a viernes con 7 viajes online regulares en horas punta y 8 viajes con reserva en horas valle; y sábado: solo con reserva (cada 60 minutos todo el día).
- La línea 9SCO se mantiene para atender a las escuelas y ahora se llama 3259.
Nueva red Provins
Plano de la nueva red de Provins