Válido por 1 hora sin conexión a un coste de 2,50 euros desde el 1 de enero de 2023 (+ posible coste del SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitado). Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.

El Billete de Embarque SMS se vende exclusivamente de forma individual. Solo tienes que enviar un SMS con "ESSONNESO" al 93 100 y recibirás un ticket en forma de SMS. Se te cargará a tu factura del móvil.

Para saber más sobre los diferentes billetes de transporte, visita la página web iledefrancemobilités.fr sección "Precios".

También puedes seguir nuestras noticias en Twitter: @EssonneSO_IDFM

¡Nos vemos pronto en tu red!